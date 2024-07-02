国际清算银行（BIS）日前表示，印度与马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾央行正在合作启动即时跨境零售支付平台。

据介绍，这一项目的目标是将各国的即时数字支付系统作为“Nexus项目（Project Nexus）”的一部分进行连接——其中，“Nexus项目”隶属于BIS创新中心，旨在通过其在全球范围内连接多国的即时支付系统 (IPS) 来强化跨境支付。

同时，BIS也指出， Nexus项目的第三阶段综合蓝图已经完成，而这将使准备就绪的参与者能够朝着下一阶段的方向努力、无缝连接其即时支付系统。本次提及的5国即时跨境零售支付平台则将是其第四阶段的产物。

此外，基于特别观察员的身份参与了“Nexus项目”的第三阶段后，印尼央行也将继续以这一身份关注该项目的下一阶段发展。

回到本次即时跨境零售支付平台。BIS总经理Agustín Carstens在一份声明中表示，即便只有第一批联网国家，“Nexus项目”也有潜力连接到全球17亿规模人口的市场，并从中为其提供便捷且互通的即时支付服务。

值得一提的是，22年晚些时候，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构曾在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性（RPC）的谅解备忘录，以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

根据当时的联合声明，RPC有望通过加强对跨境支付的支付来推进该区域的经济复苏与增长，并将从促进对国际市场参与的角度上来为其中的中小微企业带来更大裨益。据了解，RPC的具体合作内容将聚焦在以二维码和快速支付等为主的举措方面。

而自该倡议（RPC）发起以来，继越南与23年的加入后，今年早些时候，RPC也再度迎来了文莱和老挝两位新面孔。至此，该数字金融一体化战略已经迎来了8位选手的入局。