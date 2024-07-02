OpenAI 的 GPT-5 模型一直备受关注，许多用户期待该公司会在春季更新活动中发布这款人工智能模型。然而，OpenAI 推出了新款旗舰产品 GPT-4o，该公司首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）将其描述为“神奇”。

根据 Aspen Ideas Festival 上的一次访谈，阿尔特曼提到，开发“GPT-5”还需要一些时间。“我们目前持乐观态度，但还有很多工作要做。”阿尔特曼表示。

目前尚不清楚 GPT-5 的发布日期，但阿尔特曼表示它将是“巨大飞跃（significant leap forward）”，或许是相较于其前辈 GPT-4 而言。此前，阿尔特曼曾公开表示 GPT-4 “有些糟糕”，并委婉地称之为“充其量只是有点尴尬”。

阿尔特曼进一步解释说：“我希望它能取得重大飞跃。GPT-4 经常犯很多错误，比如在推理方面表现不佳，有时还会完全跑偏，犯下低级错误，就像连一个六岁孩子都不会犯的一样。”

阿尔特曼关于 GPT-5 的言论暗示，这个模型可能仍处于早期开发阶段。这可能归因于复杂算法、数据问题以及 GPT-5 本身庞大的体量。阿尔特曼将大型语言模型的开发类比为 iPhone 的发布，“第一款 iPhone 仍然存在很多漏洞，但足以让人们使用。”

OpenAI 首席技术官 Mira Murati 近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型 GPT-5，有望在 2025 年底或 2026 年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平，标志着人工智能技术可能迎来又一次重大飞跃。