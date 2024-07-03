2025款极氪X正式推出两款车型：四座魔方版（后驱）和五座运动版（四驱），指导价均为20万元整，上市限时权益价17.9万元起。购车还可享受包括现金立减21,000元在内的多项限时权益，总计最高价值45,000元。即日起，用户可通过极氪App、极氪官网及全国各大城市的极氪门店等官方渠道进行订购。

外观和智能配备

新车外观新增迈阿密橙配色，配备动态迎宾灯和智能感应自动门，B柱支持场景交互和人脸识别解闭锁的智能系统。车内搭载14.6英寸电动滑移智慧屏、冰晶氛围灯和YAMAHA高级音响，提供高品质的视听享受。三重控温中岛冰箱出现在如此小巧的车型上，支持急冻、冷藏和保温三种模式，为用户提供便利。四座魔方版的副驾驶配备加热、通风和按摩齐全的零重力座椅，主副驾之间配有可移动的智能灵动中岛，二排座椅支持电动翻折，增加了空间利用率。

动力与续航表现

五座运动版零百加速时间为3.7秒，最大功率428Ps，最大扭矩543N·m，CLTC续航里程为512km。四座魔方版的CLTC续航里程可达560km，最大功率272Ps，最大扭矩343N·m，零百加速时间为5.8秒。两款车型均配有路感优化液压衬套和智能防滑系统，显著提升了驾驶品质和安全性。五座运动版的高性能永磁同步电驱动系统，前后双电机提供强大的动力保证，在越野模式下还可智能提供更好的扭矩分配和限滑方案，提升爬坡与脱困能力。

智能化与安全性能

智能化方面，座舱升级到极氪X OS5.2，带来全新UI设计，增加HUD小地图、绿波路段提醒等功能，提升了用户的操作体验。搭载极氪AD智能驾驶辅助系统，支持APA自动泊车辅助、RSPA遥控泊车等功能，使停车更为便利和安全。安全方面，车辆满足E-NCAP五星安全认证，最高顶压承重9吨，电池包碰撞后无热蔓延不起火，并配有超长侧气帘保护乘客安全。此外，车身设计采用8宫格门槛梁和高强度笼式车身，能承受的侧面柱碰瞬间冲击力高达65吨，确保车辆在各种碰撞情况下的安全性能。

差异化产品优势

四座魔方版行业首创百变魔方空间，提供4D云端零重力座椅和智能灵动中岛，适合午间休憩和携宠出游。午间休憩时，4D云端零重力座椅可一键躺平，22向电动角度调节完美承托每一种姿态，舒缓工作疲劳。周末携宠出游时，后排座垫可一键向上翻折，留出高1.1米、横向贯通的完整后排，增加31%的可利用空间。五座运动版新增魔术中岛，兼具实用性和趣味感，储物空间达7L，前端支持50W手机无线快充，后端嵌入式模块可自由拆卸，预留12V电源接口，可选装三重控温中岛冰箱，提供夏日的冰爽享受。五座运动版在狭窄的停车场景中，还可摆脱单侧车门打不开的困扰，从另一侧从容下车。

2025款极氪X不因紧凑而阉割性能，提供高性能和安全标准，打造720°全方位安全盔甲，顶压承重最高可达9吨，侧面防护上，门槛梁采用8宫格设计，安全验证标准是行业标准11倍。电池安全方面，无热蔓延、不起火的极芯电池包拥有6大安全措施层层加码，全面应对起火隐患。今年Euro NCAP测试中，极氪X斩获五星安全评级，创2023年新规下所有车型最好成绩。

座舱交互方面，全新HMI3.0交互设计，让用户控车更便捷，学习成本更低，重要信息一目了然。新增绿波通行、红绿灯倒计时、HUD小地图、导航地图3D沉浸模式等功能，让用户在驾车导航时实时掌握信号灯状态，清晰获取信息，使得出行更高效，驾驶更安全。新增的哨兵模式可在陌生地点自动开启，而倒车外后视镜独立翻转，便于泊车时车况观察，对新手更加友好。