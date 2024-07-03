网络安全公司 Check Point Research 于 6 月 20 日发布研究报告，披露了名为 Rafel 的开源远程控制木马（RAT）正肆虐网络，全球超过 39 亿台 Android 设备正面临安全威胁。

该安全公司目前已经观察到至少有 120 项利用 Rafel 发起的攻击活动，主要集中在美国、中国、印度和印度尼西亚。

大部分受影响的机型都是旧款机型，三星、小米、vivo 和华为、一加等手机均受影响。

攻击者通过伪装 Instagram、WhatsApp、流行的电子商务平台、杀毒软件等分发木马程序，其中 Android 11 系统设备受影响最多，其次是 Android 8 和 Android 5 设备。

Android 设备一旦感染 Rafel 木马，就会在后台隐蔽运行：

绕过 Google Play 保护

获取设备信息（标识符、地域、国家、运营商详细信息、具体型号、root 状态）、位置信息和已安装的应用程序列表。

窃取受害者的电话簿、短信、通话记录和文件

删除文件和通话记录、加密文件、更改设备壁纸、锁定设备屏幕、向受害者显示或播放指定信息（使用不同语言）

恶意软件通过 PHP 面板运行，攻击者可以通过该面板查看被入侵设备的信息，并向其发送命令。