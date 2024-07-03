很少有汽车能像宝马 M5一样引起车迷和行业的轰动。经过长时间的准备，该公司的最新超级轿车终于问世了。新款 M5 是有史以来最强大的 M5。

动力与性能： 新款 BMW M5 搭载了 M HYBRID 系统，这一系统结合了经典高转速特性的 4.4 升 V8 发动机和专门为 M5 调校的电动机。内燃机最大输出功率为 585 马力，峰值扭矩为 750 Nm，而电动机最大输出功率为 197 马力，额定扭矩为 280 Nm。由于预传动级的存在，变速箱输入端的有效扭矩增加到 450 Nm。八速 M Steptronic 变速箱和 M xDrive 全轮驱动系统确保了动力的高效传输，使新款 M5 在 3.5 秒内从 0 加速到 100 公里/小时。八缸发动机的最高转速可达 7,200 rpm，标准最高速度限制为 250 公里/小时，可选配的 M 驾驶者套件可将最高速度提高到 304 公里/小时。此外，配备的运动型排气系统通过电控、连续可调的挡板和两对双排气管，每个排气管都配有 100 毫米黑铬饰条，彰显了车辆的性能。 设计与外观： 新款 BMW M5 在外观设计上进行了全新诠释，雕塑般的前裙板、突出的轮拱和侧裙延伸，以及 C 柱周围的“M5”标志，使其在运动感十足的同时，与 BMW 5 系轿车区分开来。与车身同色的表面比例异常高，营造出时尚且充满动感的外观。后部的四排气管设计十分引人注目，车身前部宽度增加了 3.0 英寸，后部宽度增加了 1.9 英寸，使其更具攻击性。前部饰板上布满了通风口和对比鲜明的角度，精致的唇形扰流板为后部增添了一些特色。上市时有九种标准颜色可供选择，买家还可以选择多种 BMW Individual 色调，以打造独特的风格。 驾驶模式与操控： 新款 M5 提供三种标准驾驶模式：舒适、运动和运动升级模式。舒适模式下，汽油和电力共同发挥作用，提供最平稳、最高效的旅程，汽油发动机将更频繁地关闭，悬架和变速箱设置保持在干扰最小的配置。运动和运动升级模式让驾驶更加活跃，同时保持发动机始终运转，优化动力系统以实现全功率，并增强冷却系统以适应赛道作业。在动态模式下，xDrive 全轮驱动系统可切换为后轮驱动，通过关闭稳定控制，驾驶员可以体验到更纯粹的驾驶乐趣。后部的电子控制差速锁和主动后轮转向（可转动 1.5 度）进一步增强了操控性能，使其在转弯时更加自信和快速。前部 16.1 英寸制动盘上装有六活塞卡钳，后部 15.7 英寸制动盘上装有单活塞浮动卡钳。M 碳陶瓷制动器是选配，前制动盘尺寸增加到 16.5 英寸，同时减重 55 磅。 内饰与技术： 新款 BMW M5 的内饰豪华且功能丰富，M 专属功能凸显了其多层次特性。配备了 M 专用显示屏、平视显示器和宝马的 8.5 操作系统，为驾驶员和前排乘客提供极佳的驾驶体验。当驾驶者不想开车时，可以播放视频或玩 AirConsole 游戏，提供额外的娱乐选项。新款 M5 还允许对悬架、刹车、转向、变速箱和 xDrive 系统进行单独设置，为驾驶者提供多样化的驾驶选择。支撑塔架、底板支撑和各种底盘部件的支架均有额外支撑，强度更高。此外，宝马 IconicSounds Electric 为电动机的动力传输提供声音伴奏，在全电动模式下，M 特有的电动驱动声音可以对油门踏板的移动提供真实的响应。 电动续航与充电： 新款 BMW M5 纯电动模式下最高时速可达 140 公里/小时，位于车身底部的高压电池具有 18.6 千瓦时的可用能量，可实现 67 – 69 公里的电动续航里程（WLTP），这是任何竞争对手都无法比拟的。组合充电装置允许交流充电功率高达 7.4 千瓦，从 2024 年 11 月开始生产，最大充电率将提高到 11 千瓦。内燃机和电动机产生的动力通过全轮驱动的 M xDrive 系统传输到路面，在 4WD 运动模式下，后轮驱动设置尤为明显。不过，驾驶员也可以选择 2WD 模式，在 DSC（动态稳定控制）系统关闭的情况下，将动力完全传送到后轮，这将吸引喜欢纯正性能体验的经验丰富的驾驶员。这款 M xDrive 的进一步发展版本（如后轴的电子控制主动 M 差速器）专门针对 M HYBRID 驱动系统的性能特点量身定制。

中国市场前景与可持续发展贡献

中国市场的未来表现 ： 新款 BMW M5 在中国市场有望表现出色。随着中国消费者对高性能豪华车需求的不断增长以及对新能源汽车的接受度提高，新款 M5 的混合动力系统和强劲性能将吸引大量买家。中国作为全球最大的汽车市场，宝马将通过加强在中国的营销和销售网络，进一步提升品牌影响力和市场份额。此外，宝马计划通过本地化生产和服务，提供更具竞争力的价格和更好的售后服务，满足中国消费者的需求。

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