据彭博社报道，前营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）将代表苹果，加入 OpenAI 的非营利性董事会，充当观察员的角色，意味着他可参加 OpenAI 董事会会议，但不能投票或担任董事。

席勒加入董事会意味着苹果可以更加深入地了解 OpenAI 的内部运作，而且通过深化和 OpenAI 之间的合作，可以在 iOS / iPadOS 18、macOS 15 Sequoia 系统中更好地整合 ChatGPT，为用户带来个性化 AI 服务。

根据之前的消息，苹果和 OpenAI 初期合作无现金交易，苹果认为 iOS 18 整合 ChatGPT，会为 OpenAI 带来“曝光率”，具有“同等或者更高的价值”。

古尔曼表示苹果和 OpenAI 等公司将进一步探索合作，苹果希望未来和 OpenAI 等公司分账 AI 相关业务收入，OpenAI、Google（此前消息称 iPhone 将支持 Gemini）等公司提供各种 AI 服务，苹果将继续扮演“平台”的角色抽取佣金分成。

微软去年也派遣迪·坦普尔顿（Dee Templeton），以观察员身份加入 OpenAI 董事会，而且苹果和微软同时加入 OpenAI 董事会，可能会让 OpenAI 在制定未来规划、新功能等方面变得更加复杂。

菲利普·W·席勒（Philip W. Schiller，1960 年 6 月 8 日出生）是苹果的一位苹果研究员。他在苹果的关键发布会上是一位突出的人物，并且自从史蒂夫・乔布斯在 1997 年回归苹果以来，他一直是公司的高级管理团队的成员。

2020 年，他成为 20 多年来第一位被任命为苹果研究员的人，这是公司最高级别的职位之一，此前只有少数人，包括联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克等人获此荣誉。