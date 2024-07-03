插电式混合动力汽车（PHEV）销量*显著增长，同比增长46%，而纯电动汽车（BEV）销量仅同比增长7%，因汽车品牌厂商在逐渐实现其BEV的供应目标；

中国继续保持全球新能源汽车*销量的领先地位，同比增长28%，而美国则实现了2%的适度同比增长；

尽管同比下滑了9%，特斯拉仍然以19%的市场份额重夺BEV销量的首位，而比亚迪实现了13%的同比增长；

比亚迪出口了近10万辆新能源汽车，包括PHEV，同比增长高达152%，主要出货在东南亚地区。

根据 Counterpoint 研究机构的电动汽车市场追踪报告，2024 年第一季度，全球乘用新能源汽车（BEV+PHEV）销量同比增长 18%。其中，纯电动汽车销量同比温和增长 7%，插电式混合动力汽车销量则同比增长强劲的 46%。

中国在第一季度保持全球领先地位，其次是美国和欧洲。中国的新能源汽车销量同比增长了28%，美国同比增长2%。尽管美国的整体新能源汽车销量实现增长，但BEV销量同比下滑了3%。

特斯拉的销量同比下降了 9%，但凭借 19% 的市场份额，该品牌重新夺回了纯电动汽车销量冠军的宝座。比亚迪则取得了 13% 的同比增长势头。比亚迪插电式混合动力汽车的出口量（包括纯电动汽车）接近 10 万辆，同比增长高达 152%。其主要出口市场集中在东南亚地区。

插电式混合动力汽车需求旺盛的原因：与纯电动汽车相比，插电式混合动力汽车的前期购置成本更低，并且燃油箱的存在消除了里程焦虑问题。同时，插电式混合动力汽车涵盖轿车、SUV 和跨界车等多种车型，中档价位的插电式混合动力汽车由于价格接近或低于大多数纯电动汽车，因此对消费者更具吸引力，其中 SUV 车型的插电式混合动力汽车尤为畅销。

特斯拉销量重回第一：得益于降低了的纯电动汽车制造成本，特斯拉得以提供更具竞争力的价格，这使其在 2024 年第一季度以 19% 的市场份额重回纯电动汽车销量冠军宝座。比亚迪集团和大众集团紧随其后。值得注意的是，在排名前三的汽车制造商中，只有比亚迪实现了同比增长（13%），而特斯拉和大众的同比销量则分别下降了 9% 和 4%。

插电式混合动力汽车市场比亚迪拔得头筹：比亚迪在插电式混合动力汽车领域表现出色，占据了全球近三分之一的市场份额。吉利控股和理想汽车紧随其后。

比亚迪强劲的出口表现：比亚迪的新能源汽车（包括插电式混合动力汽车）出口量接近 10 万辆，同比增长高达 152%。其主要出口市场集中在东南亚地区。

研究分析师 Abhik Mukherjee 表示：“与纯电动汽车相比，插电式混合动力汽车的前期购置成本更低，并且燃油箱的存在消除了里程焦虑问题，这是插电式混合动力汽车需求高涨的主要原因之一。”

副总监 Liz Lee 表示：“2024 年，新能源汽车市场将迎来显著增长，但同时也出现了增长放缓的迹象，全年增速可能会低于 20%。早期采用者的兴趣趋于平稳，表明新能源汽车市场正在向大众市场转型，行业也将步入一个新的发展阶段。比亚迪强劲的出口表现，尤其是其在东南亚市场的亮眼成绩，凸显了全球范围内对新能源汽车（包括插电式混合动力汽车）不断增长的需求。然而，特斯拉仅提供纯电动汽车，目前正面临生产延迟和早期采用者需求减弱等挑战，这最初曾是其在发达市场销量飙升的主要因素。”

*注：本文中所指的新能源汽车（EV）包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。

*销量数据指的是批发数据，即各个品牌从工厂交付的汽车数量。