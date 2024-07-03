小鹏MONA M03开启全球首秀。这款为年轻用户打造的智能纯电掀背轿跑，以其独特的AI量化美学设计吸引了行业关注。小鹏汽车董事长CEO何小鹏携手造型中心副总裁胡安马·洛佩兹（JuanMa Lopez）共同出席了此次直播，深入解读了小鹏MONA M03的设计创作理念和背后的技术实力。

AI量化美学设计 为年轻而来

作为MONA系列的首款车型，小鹏MONA M03承载了小鹏汽车对于电动市场和用户需求的全新思考。当下，20万内的汽车市场占据了行业近乎一半的市场份额，中规中矩的A级轿车已经成为家庭用户的主流选择。

随着“互联网世代”的成长，年轻用户登上消费主场，消费需求也因此迎来新的升级。他们需要的不是中规中矩的代步工具、千篇一律的出行体验，而是可以兼顾颜值和科技感的时尚单品，可以彰显自我主张的个性标签。既要有一眼入魂的设计，又要久处倾心的智能科技。

创新一直刻在小鹏汽车的基因里，为了满足纯电时代下年轻用户“好看又有趣”的消费需求，小鹏汽车耗时近四年时间，投入超数十亿，打造出细分市场里中国第一台智能纯电掀背轿跑——小鹏MONA M03。对此，何小鹏表示：“小鹏愿意多花一点成本一点时间，为年轻人造一台「好看有趣」的车。”

在小鹏MONA M03首秀发布会上，世界顶级设计师胡安马·洛佩兹（JuanMa Lopez）也在加入小鹏汽车后首次公开亮相。从兰博基尼、法拉利到头部新势力，胡安马在艺术上追求前瞻突破的精神与小鹏汽车在技术上极致创新的追求不谋而合。活动现场，胡安马详细阐述了汽车设计的审美要素，以及小鹏MONA M03的美学基因。他表示：“小鹏MONA M03是一辆属于年轻人的非常漂亮的车。”

小鹏MONA M03采用了全新的AI量化美学，不仅拥有经典漂亮的轿跑姿态，还配备了超大AGS全融合主动式进气格栅、电动掀背尾门、621L超大后备厢等越级配置，0.194的风阻系数更是让其成为全球最低风阻量产纯电掀背轿车，实现了艺术美感与出行体验的完美兼顾，稳稳拿捏年轻人“掀翻世界”的出行需求，成为同档位唯一的智能纯电掀背轿跑。

一见倾心 超跑比例彰显视觉张力

车身姿态作为轿跑的核心灵魂，决定了整车气场。经典的轿跑设计往往都拥有宽体、低趴的视觉重心，营造出贴地飞行的感受。小鹏MONA M03以量化美学对车身比例予以精心调整，打造出极致低趴的宽体轿跑姿态，拥有479mm的低质心、3.31的长高比、1.31的宽高比以及0.47的胎高比，车身比例一分一毫都恰到好处，散发出百万级轿跑的强大气场，不仅是视觉上的享受，更能唤醒年轻人尽情驰骋的渴望，让人一见倾心。

在细节处，小鹏MONA M03处处讲究。整车线条科技感十足，前脸的“010”数字星芒灯组与尾灯遥相呼应，颠覆了传统造型设计，极具优雅与高级感，“二进制”的概念既是对AI时代的致敬，也是独属于小鹏“理工男”的浪漫巧思。车头灯组内置超300颗LED灯珠，加之尖端的厚壁式光导技术，夜晚点亮后辨识度超高。

在配色上，小鹏MONA M03提供了5种方案，其中星瀚米和星耀蓝以优雅的低饱和度色彩，满足年轻用户多样化的审美需求。

与风博弈 让不可能成为可能

小鹏MONA M03惊艳的造型背后，是小鹏汽车深厚的技术沉淀，以及于突破极限的执拗追求。小鹏汽车希望通过技术的创新和不妥协，为年轻用户带来前所未有的出行体验，既能满足他们对于诗和远方的向往，又能装下他们当下的生活追求。

20万内的产品一般奢谈风阻，但小鹏MONA M03从设计之初，就将“低风阻”的思路融入制造工程中，全系标配超跑同款的AGS全融合主动式进气格栅，非规则的单叶片设计与外观造型浑然一体，能在不同的车速下，平衡风阻优化和电驱冷却需求，智能调节开闭。

小鹏MONA M03共计进行了1000多项方案分析，接受了10次、超100小时的风洞测试，实现了15项关键组优化，最终以Cd0.194的出色表现，成为全球最低风阻量产纯电掀背轿跑，百公里能耗降低了15%，最高可提升60km的续航里程。真正实现了黄金车身比例与车内空间、理性技术要求与感性审美的兼顾，让驭风而行变得触手可及。

超大空间 满足全场景出行需求

一直以来，轿跑为了追求整车轮廓线条的流畅与美感，不得不牺牲整体的乘坐空间，导致美学与空间成为难以兼得的难题，无法满足用户全场景的出行需求。小鹏MONA M03打破了这一认知，以4780mm的车长和2815mm的轴距，带来了媲美B级别的尺寸表现，加之63.4°同级最大前风挡倾角设计，降低风阻的同时还打造出低矮优雅的前舱轮廓，空间体验领先同级。

在储物设计层面，小鹏MONA M03全系标配电动掀背尾门，621L的超大容积可以同时放置1个28寸、4个20寸行李箱，露营的帐篷、垂钓的渔具、聚会的平衡车可以放心收纳，让出行不用做选择题。1136mm的开口宽度让物品取放可以更优雅，无论是日常城市通勤还是周末城郊散心都从容应对，全面满足年轻用户全场景出行的需求，每一次旅程都尽享惬意舒适。

小鹏MONA M03通过技术与艺术的完美融合，展现了电动时代下智能出行的无限可能。对于渴望自由、渴望个性的年轻用户而言，拥有一辆科技感与高级感兼具的纯电掀背跑车，即将成为现实。对于20万以下的纯电市场而言，新的惊喜即将到来。在惊艳的造型设计之外，小鹏MONA M03还将根据用户需求，配备不同的智驾方案。目前已经开启线上预约，并将在8月份正式上市，敬请期待。