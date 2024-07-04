大疆创新以其在国际市场上的摄像无人机而闻名，该公司推出了一个名为 Amflow 的新电动自行车品牌。其核心产品是大疆创新的驱动系统。这家中国公司正面临美国对其无人机的禁令，这促使该公司将产品组合扩展到禁令未涵盖的领域。配备新驱动系统的 Amflow eMTB 自行车将于本月在中国和欧洲自行车展上同时展出。该公司的网站提供欧洲 26 个国家以及美国、加拿大、澳大利亚和中国的语言选项。

Avinox 驱动系统的零售价尚未公布，但 Amflow eMTB 在欧洲的定价预计在 7,000 欧元至 12,000 欧元（7,500 美元至 12,850 美元）之间。Amflow eMTB 计划于 2024 年第四季度发布，并将通过授权经销商发售。

Amflow 电动自行车模型采用看似纤薄的碳纤维车架，车架内装有 DJI Avinox 驱动器。电动机重 2.52 公斤，可提供法律规定的 250 瓦连续功率，但在高峰时段可提供高达 850 瓦的功率。制造商给出的扭矩为 105 Nm。动力通过行星齿轮箱传输到车轮。

DJI 还提供电池和充电技术，可选择两块电池集成在框架中，分别为 600 或 800 Wh，重量为 2.7 或 3.6 公斤。可以使用 504 瓦的超级充电器为电池充电。这应该可以将 800 Wh 电池的充电时间（0 到 75% SoC）缩短到大约 1.5 小时。

Amflow 自行车的其他特色包括上管内有 2 英寸触摸屏、Magura 刹车和 Ergon SM Pro 车座。制造商称自行车总重量为 19.2 至 21.5 公斤，具体重量取决于装备。

大疆创新的热情以及通过无人机和摄像机稳定系统积累的电池和电机技术专业知识，促使我们开发了 Avinox，”大疆企业战略高级总监 Christina Zhang 说道。她解释说，进军该行业对大疆来说是自然而然的一步，“因为我们完全掌握了电动自行车系统必不可少的技术”。

高端电动自行车驱动系统预计将扰乱全球快速增长的电动自行车市场。据美国出版物《Electrek》报道，“大疆推出首款电动自行车驱动系统，准备打破德国高端自行车中置驱动电机与中国更实惠中置驱动电机竞争的现状。”