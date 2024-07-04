Hydrovolt 是瑞典电池制造商 Northvolt 和挪威铝生产商 Norsk Hydro 的合资企业，该公司已做出最终投资决定，将在法国北部的奥尔丹建立回收业务。

小镇奥尔丹 (Hordain) 周边地区为 Hydrovolt 的新工厂提供了与新兴电池中心其他参与者的距离。附近的敦刻尔克 (Dunkerque) 已经是ProLogium和雷诺合作伙伴 Verkor的电池工厂所在地。XTC和 Orano的阴极材料工厂正在该地区建设中，而目前正在杜埃 (Douai) 建设的 Envision 电池工厂也位于上法兰西大区。

在电池价值链的两端，矿业集团 Eramet 和环境服务集团 Suez 宣布在该地区建立一家电动汽车电池回收工厂，该工厂也是Stellantis 商用车工厂的所在地。Stellantis 还与 Orano 合作参与该地区的电池回收业务。

目前，Hydrovolt 计划在 Hordain 建设的工厂尚未透露太多信息。作为第一步，该公司希望建立一个用于放电和拆卸电动汽车电池和工业电池的收集点。该工厂预计将于 2025 年开始运营，因为所选地点已经拥有一个适合回收的设施，面积约为 3,000 平方米。该计划仍需获得必要的批准。

Hydrovolt 首席执行官 Ole Christen Enger 表示：“这是 Hydrovolt 的一个重要里程碑，进入法国市场将帮助我们保持欧洲领先的电动汽车和工业电池回收商地位。对我们来说，在整个欧洲建立本地业务以帮助建立循环电池价值链至关重要。”

为了进军法国，Hydrovolt 可以借鉴其在挪威的经验。Hydrovolt 是一家电池回收合资企业，成立于 2020 年，由瑞典电池制造商 Northvolt 和挪威铝生产商 Norsk Hydro 共同创立。Hydrovolt 总部位于奥斯陆，自 2022 年 5 月起在腓特烈斯塔运营一家电池回收工厂。这家挪威工厂每年可处理约 12,000 吨电池组（相当于约 25,000 块电动汽车电池）。Hydrovolt 的长期目标是到 2025 年回收约 70,000 吨电池组，到 2030 年回收 300,000 吨电池组，这相当于 2025 年约 150,000 块电动汽车电池和 2030 年约 500,000 块电动汽车电池。

2月底，Hydrovolt宣布将与芬兰竞争对手 Fortum 合作，将北欧打造为电池回收的典范地区。Fortum 正在芬兰建设一个创新回收方法的新试点工厂，并运营芬兰和德国现有的工厂。

随着欧洲对电池的需求呈指数级增长，Hydrovolt 预计电池回收市场将继续扩张。Hydrovolt 在关于法国北部新工厂扩张的声明中指出：“回收提供了新的电池级金属供应，这比新开采的材料更可取。”