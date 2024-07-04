动点出海获悉，总部位于印尼的农业科技初创公司Elevarm已于近日获得了一笔100万美元的投资。

作为背景，该公司曾在今年5月份时刚获得其260万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由荷兰金融服务公司Rabobank、日本IT公司Scala以及印尼金融科技公司Amartha提供。根据声明，Elevarm已同上述三家公司正式建立了战略合作伙伴关系，本次投资则会被用于帮助Elevarm开发其针对农户群体的融资产品。

Elevarm成立于2022年，主要通过其平台对农户群体（尤其是小规模农户）提供土壤检测、肥料供应、农业融资、农业知识学习、农产品交易等在内的一系列农业服务解决方案。

在市场表现方面，根据Elevarm在其种子轮融资时介绍，公司平台现已拥有超过1.3万家农业合作伙伴和超过5000名活跃农民客户。并且Elevarm也强调，23年期间，公司收入也较上年呈现出了7倍增长。

此外，在融资产品方面，Elevarm也透露称，已有超200名农民从其融资项目中受益，而平台也已在半年内发放了近15万美元的融资款项。

展望未来，Elevarm表示，目前公司正在准备进行A轮前融资，计划在今年推出更多农业投入产品，并重点关注生物刺激素和生物农药。