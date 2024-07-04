开发者 Pedro Vieito 在 Thread 平台发布动态称，macOS 版 ChatGPT 应用会以纯文本方式存储用户对话，OpenAI 回应称已更新其应用，对存储在 Mac 设备上的聊天记录进行了加密处理。

OpenAI 于上月底发布了适用于苹果 macOS 的 ChatGPT 应用。OpenAI 称，macOS 版 ChatGPT 将无缝集成用户日常操作，原生支持 Mac 系统，并提供方便的快捷键（Option + 空格键）允许用户随时随地启动应用。用户可以轻松与聊天机器人进行交互，并可选择将文件、照片和屏幕截图等附加到您的信息中，供 ChatGPT 使用这些素材进行理解和创作。

开发者 Pedro Vieito 发现 macOS 版 ChatGPT 没有沙盒化，并在不受保护的位置以纯文本形式存储所有对话。

对于用户来说，他人可以通过 ChatGPT 应用程序的“库”>“应用程序支持”>“com.openai.chat”找到你和 ChatGPT 对话内容。

由于对话是以纯文本形式存储在沙盒之外，这也意味着在用户不知情的情况下，对话可以被 Mac 上运行的其他应用程序、进程甚至恶意软件访问。