创意人士或艺术家们大多都是苹果公司的忠实用户，乔布斯曾将公司定位为“技术与艺术的交汇（intersection of technology and liberal arts）”。而据 Engadget 报道，多名摄影师、概念艺术家和雕塑家在接受采访时表示，自己对苹果在如何为 AI 模型收集数据方面的缄默不言感到沮丧。

来自加拿大温哥华的视频游戏艺术家、创作者权利活动家 Jon Lam 表示，“我希望苹果能以更加透明的方式向公众解释他们是如何收集训练数据的，我认为他们的声明来得太不是时候了。”

曾参与《黑豹》《狮子王》《花木兰》等影片制作工作的洛杉矶艺术家 Andrew Leung 则表示，对于像苹果这样的公司来说，在未经用户同意的情况下，仅向用户提供“退出”选项也存在一定的问题。“我们从未要求参与其中。”

Andrew Leung 更直言：“我想指出，当他们使用‘公开可用’一词时，它根本不符合要求。它并不能自动转化为合理使用。”

苹果粉丝博客 MacStories 的创始人兼主编 Federico Viticci 也表示，“苹果用一些行业里司空见惯的做法，玷污了原本引人注目的功能（其中一些我真的很想尝试），这让人感到失望。”

曾为《时尚先生》创作乔布斯肖像的洛杉矶雕塑家 Adam Beane（自称使用苹果产品已有 25 年之久），同样不讳言自己对苹果的失望之情。“苹果不愿公开其 AI 训练数据的来源，使我大失所望。”“我对苹果越来越愤怒。你必须足够了解情况，足够精明，知道如何退出苹果 AI，然后你必须相信苹果‘会尊重你的意愿’。此外，我所能看到的退出选项，就是用你的数据进一步训练他们的 AI。”

旧金山插画师 Karla Ortiz 也表示，“最重要的是，我们知道，生成式 AI 若要正常运转，就必须依赖对私人和知识产权的大规模侵犯和过度使用。“所有（生成式）AI 公司都是如此，在苹果将这项技术强加于我们时，重要的是，要记住，它们也不例外。”