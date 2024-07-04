玛鲁蒂铃木将于明年 1 月在印度推出其首款电动汽车。此外，该公司还可能将其作为铃木车型出口到日本和欧洲。据日本静冈新闻报道，马鲁蒂铃木将于明年 1 月在印度车展上推出一款量产电动汽车。持有当地合资企业58.2%股权的铃木公司在6月27日的年度股东大会上宣布了这一消息。该公司很可能指的是将于 1 月 17 日至 22 日举行的 2025 年巴拉特移动全球博览会上的全球首发。

马鲁蒂铃木在 2023 年汽车博览会上预览了即将推出的带有 eVX 小型 SUV 概念的电动汽车。该公司将在汉萨尔普尔的当地生产工厂的一条新电动汽车装配线上进行生产，距离西部古吉拉特邦艾哈迈达巴德近 100 公里。该公司将投资 320 亿卢比（约合 3.57 亿欧元）建设新装配线，这将使生产设施的年产量从目前的 75 万辆增加到 100 万辆。

马鲁蒂铃木即将推出的纯电动小型SUV将从印度出口到欧洲和日本，使其成为全球车型。据当地报纸《印度商业报》报道，董事长 Ravindra Chandra Bhargava 表示，该公司将首先开始向这些地区出口，然后在印度推出电动汽车。马鲁蒂铃木即将推出的纯电动小型SUV将从印度出口到欧洲和日本，使其成为全球车型。据当地报纸《印度商业报》报道，董事长 Ravindra Chandra Bhargava 表示，该公司将首先开始向这些地区出口，然后在印度推出电动汽车。

马鲁蒂铃木计划开发具有相似尺寸的 eVX 的最终版本，并将其作为现代 Creta EV 的直接竞争对手进行营销。在该公司 2024 财年第三季度投资者电话会议上，首席投资者关系官 Rahul Bharti 表示，该公司将配备 60 kWh 电池组，续航里程“近 550 公里”。