近年来，塔塔汽车已成为印度乘用车领域的巨头，并正在探索全球市场以进一步发展。在最近接受印度商业刊物NDTV Profit采访时，Shailesh Chandra 表示，该公司有能力将其产品推向全球，并“正在积极研究这一问题”。Chandra 是塔塔汽车乘用车 (TMPV) 和塔塔电动汽车乘用车 (TPEM) 的董事总经理，这两家公司与捷豹路虎一样都是塔塔汽车的子公司。

塔塔汽车乘用车和塔塔乘用电动车董事总经理 Shailesh Chandra表示，发达国家的大多数电动汽车售价都在 30,000 美元（约合 28,000 欧元）以上。目前，您在我们的产品组合中看到的产品均低于 30,000 美元（约合 28,000 欧元），而且都是世界一流的产品。而且我们在技术方面投入了大量资金，因此我清楚地看到了机会。

在承认低成本电动汽车在发达国家的机遇后，Chandra 随即表示，塔塔汽车不会过分依赖这些汽车，也不会将其视为其战略的关键部分。Chandra 补充说，由于全球市场设置的贸易壁垒，该公司正在谨慎行事。这可能是指最近的事态发展，例如美国将中国制造的电动汽车的关税税率提高四倍，以及欧盟对同一类别的汽车征收反补贴税。

当NDTV Profit向塔塔汽车施压，要求其确认是否到了公司走向全球的时机时，Chandra 表示，公司正在寻找机会，并希望在几个月内完成国际战略。目前，这家印度汽车制造商通过 TPEM 销售 Tata Tiago.ev 城市车、Tata Punch.ev 微型 SUV、Tata Tigor.ev 小型轿车和Tata Nexon.ev 小型 SUV。这些电动汽车的起价分别为 7,99,000 卢比（8,929 欧元）、10,98,999 卢比（12,282 欧元）、12,49,000 卢比（13,959 欧元）和 14,49,000 卢比（16,194 欧元）。

塔塔汽车计划在 2025 年 3 月之前在国内市场推出一款 Tata Curvv.ev 小型 SUV 轿跑车和一款 Tata Harrier.ev 紧凑型 SUV。2025 年 4 月至 2026 年 3 月期间，该公司打算推出 Tata Sierra.ev，这是一款介于 Tata Nexon.ev 和 Tata Harrier.ev 之间的 SUV。该公司还将在此期间推出Tata Avinya EV 系列的首款量产车型。

塔塔汽车可能从塔塔 Avinya 系列开始在全球销售电动汽车，该系列将包括 SUV 和 MPV。这些车型将采用捷豹路虎先进的电动模块化架构 (EMA) 平台，它们的性能、精致度、效率和质量可能远高于迄今为止的任何其他塔塔电动汽车。