根据TechInsights的预测报告，到2028年，服务器市场规模将达到2730亿美元，年复合增长率为18%。近年来，服务器需求本质上是周期性的，受更新周期的起伏影响；而现在，一种颠覆性的影响正在刺激增长：人工智能。

到 2028 年，专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%，复合年增长率为49%。这些服务器通常包含更多高性能处理器内核、内存、存储和网卡，以处理复杂的AI应用。该机构认为，标准服务器的年均复合增长率为 3%，而不是像某些业内人士所说的那样出现下滑。

这些预测基于TechInsights近期发布的服务器OEM和ODM报告。戴尔受益于强劲的AI服务器需求，其基础建设解决方案事业群（Infrastructure Solutions Group）的销售额同比增长42.5%，第一财季总收入达92.3亿美元。AI优化服务器收入增长了21.5%。戴尔的AI服务器积压量价值达38亿美元，而销售pipeline是其数倍之多，反映出强劲的需求。

HPE第二财季的AI服务器收入增长了39%，上季度达到9亿美元，同比增长39%。HPE收入为70亿美元，其中HPC和AI业务合计达到14亿美元，同比增长26%。

Supermicro在2024年Q1同比增长超过200%。目前，企业订单占AI系统累计订单的15%以上，企业AI客户数量同比增长近两倍。显然，企业正在为新的AI应用购买新的AI服务器。