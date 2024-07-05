在 2024 世界人工智能大会（WAIC 2024）上，哔哩哔哩（B站）公布了多项自主研发的 AI 技术成果和 AIGC 多元创意，包括最新定制的 AI 语音声库、自研音视频大模型必剪 Studio 以及自研 AI 动态漫技术等。

此外，B 站自研的大语言模型系列也在此次 WAIC 2024 大会上首次展出，包括开源的 Index-1.9B chat 和 Index-1.9B character 两个模型。

Index-1.9B 系列模型于 6 月开源，包含基座模型、对照组、对话模型、角色扮演模型：

Index-1.9B base : 基座模型，具有 19 亿非词嵌入参数量，在 2.8T 中英文为主的语料上预训练，多个评测基准上与同级别模型比处于领先

Index-1.9B pure : 基座模型的对照组，与 base 具有相同的参数和训练策略，不同之处在于过滤了该版本语料中所有指令相关的数据，以此来验证指令对 benchmark 的影响

Index-1.9B chat : 基于 index-1.9B base 通过 SFT 和 DPO 对齐后的对话模型

Index-1.9B character : 在 SFT 和 DPO 的基础上引入了 RAG 来实现 fewshots 角色扮演定制

在 B 站 15 周年演讲上，B 站董事长兼 CEO 陈睿表示，2023 年，B站 AI 相关内容的日均视频播放量同比增长超过 80%，爆款内容涵盖科普资讯、AI 技术应用、数字人和创意应用等领域。根据 B 站透露的数据，当前超过 8000 万用户每月在 B 站观看 AI 相关的视频，其中 6 成为 00 后。