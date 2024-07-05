比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式，标志着比亚迪开启全球化新篇章。据了解，比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。

泰国工业部部长萍帕拉·威猜昆在投产仪式上致辞表示，比亚迪是全球顶尖的汽车制造商，也是中国新能源汽车行业的领军企业，来到泰国投资并带来了拥有先进生产技术的汽车，将推动泰国乃至东盟的新能源汽车产业发展。

据了解，泰国是东南亚地区重要的汽车生产国，泰国政府计划至2030年将该国电动汽车产量提升至汽车总产量的30%。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在活动中表示，比亚迪布局泰国市场以来，已累计18个月获得泰国纯电动车销量冠军，如今在泰国每卖出三台纯电动车，就有一台是比亚迪。未来，比亚迪将在泰国推出更多纯电动车型，并引入插混车型，把泰国一流的汽车制造能力与比亚迪领先的新能源技术结合起来，助力泰国汽车产业链转型升级。

近年来比亚迪大力拓展海外市场。2023年，比亚迪乘用车出口销量24.3万辆，同比增长337%。今年上半年，比亚迪新能源乘用车销量160.7万辆，同比增长28.8%，是全球领先的新能源车企，其中海外销量超20.3万辆，同比增长173.8%，保持强劲增长势头。