1. 合作与设计

玛莎拉蒂与电动汽车海洋公司VitaPower合作，推出了Tridente动力艇。该动力艇配备两个电动机，总功率达600马力，续航里程可达43英里。Tridente的设计基于Vita的Lion动力艇概念，但经过升级，完全体现了玛莎拉蒂的豪华风格。该动力艇拥有34英尺长的船体，外观时尚，涂有哑光玫瑰金漆，内部装饰为奶油色，船体采用碳纤维材料，确保轻盈和坚固。

2. 豪华配置

Tridente动力艇的豪华配置包括一个大触摸屏操控系统，能够容纳8人，船尾配有日光浴床和游泳平台。船内还有四块电池，两块位于右舷，另两块位于左舷，确保动力分布均衡。船的顶部设有遮阳篷，可在白天提供遮荫，舵前的小舱内设有一张小床、一个厕所和一个水槽，为日间航行提供舒适的环境。

3. 性能与续航

Tridente动力艇的最高时速可达40节，以25节的速度巡航时续航约43英里。这使得Tridente非常适合用于日间航行或作为大型游艇的接驳船。动力艇使用直流连接进行充电，电池仅需一小时即可充满，方便快捷。其设计不仅确保高性能，还减少了传统燃气发动机的排放和气味，为用户提供更加环保的航行体验。

4. 市场与定价

玛莎拉蒂Tridente动力艇已经开放订购，起价为2,660,000美元，按当前汇率计算，这一价格显现出其豪华定位。交货时间约为10个月，这使得买家需要提前规划和预订。Tridente动力艇的推出，不仅丰富了玛莎拉蒂的产品线，也彰显了该品牌在电动船市场的创新和进取精神，为用户提供了一种全新的奢华体验。