时隔二十年，日本于本周三发行了采用 3D 全息防伪技术的新版日元钞票，以加强打击假币。

日本首相岸田文雄对这些新版 10000 日元、5000 日元和 1000 日元钞票所采用的先进防伪技术赞不绝口，称其具有历史意义。

这些纸币上饰有描绘历史人物的三维全息图，具有先进的防伪功能。新钞票使用现代全息技术，例如 10000 日元和 5000 日元钞票上印有 3D 条纹，当倾斜钞票时，图像就会移动。1000 日元纸币的左下角还有一个全息贴片，以使其更难伪造。

“我希望人们会喜欢这些新版钞票，它们也将有助于振兴日本经济，”岸田文雄在日本银行对记者表示。

尽管新钞票备受瞩目，但目前流通的旧版钞票依然有效。据当地媒体报道，民众仍需要使用旧钞来使用大多数自动售货机和支付公交车票。

岸田文雄指出，新版钞票上的人物形象颂扬了日本资本主义、女性平等和科学创新精神。考虑到日本老龄化人口的需要，新版钞票的字体也更大，更加方便识别。

据日本政府称，到明年 3 月底，将近 75 亿张新版钞票将被印制发行，单日发行的新钞票金额估计为 1.6 万亿日元。首批新钞将流向银行和其他金融机构，然后逐步进入自动取款机和商店流通。

与其他许多国家相比，日本现金交易仍然占主流，无现金支付的普及速度相对较慢。

“尽管世界正朝着无现金交易的方向发展，但我们仍然认为现金作为一种随时随地安全结算支付方式具有重要性，”日本银行行长植田和男表示。