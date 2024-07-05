项目背景

Rimac集团新推出的自动驾驶叫车服务Verne，被描述为“下一个不可能完成的任务”。创始人Mate Rimac在克罗地亚创立了同名电动超级跑车公司，尽管克罗地亚没有汽车制造历史，但该公司进展顺利，保时捷、现代和软银等大公司都入股其中。大众集团还将布加迪的多数股权转让给Rimac，以换取其未来车型的推进技术。目前，Rimac Technology为保时捷、宝马、阿斯顿马丁等公司提供电动传动系统，同时也在开发先进的储能技术。

产品特性

Verne自动驾驶叫车服务于今日在克罗地亚首都萨格勒布正式上线，以法国小说家儒勒·凡尔纳的名字命名，计划于2026年在英国曼彻斯特上线。Verne已签署协议，将把这项服务推广到欧洲和中东的另外9个城市，并在全球另外30个城市进行商谈。Verne出租车是一款漂亮、紧凑的轿跑车，没有方向盘、踏板和挡风玻璃，配备双滑动门和双座舱，内饰具有商务舱风格，包括17个扬声器音响系统和五档倾斜座椅。其设计核心是安全性和舒适性，使用Mobileye Drive自动驾驶平台专为自动驾驶而设计，经过彻底的重新思考、构思、设计和制造。

科技卖点

Verne的自动驾驶技术由Mobileye提供，使用摄像头、雷达和激光雷达的组合，系统已在萨格勒布的道路上进行了广泛测试。Verne的配套应用程序将提前配置乘客的座席位置、车厢温度、灯光和气味，提供定制化的出行体验。汽车内部空间优化，前排乘客前方有一块宽屏显示器，滑动门设计不阻碍交通，车辆没有传统的仪表板、方向盘和踏板，而是超宽显示屏，用于娱乐和获取旅程信息。新车基于一个全新的平台打造，没有传统平台为人类驾驶而做的妥协和缺点，是一款安全舒适的自动驾驶汽车。

未来运营计划

Verne计划在萨格勒布的新工厂生产这些汽车，并将在全球范围内推广其业务，探索特许经营和合作协议。Verne表示，客户将能够在车辆到达之前通过应用程序定制体验，这是对叫车应用和移动平台的重新构想。客户可以在叫车前通过应用个性化车辆设置，使车辆的舒适度、灯光、温度甚至气味完全按照您的喜好进行设置。即使客户永远不会拥有这辆车，它也将根据您的喜好进行量身定制。在后端，Verne利用自动驾驶联网车队提供的所有优势，使服务在每个城市顺利高效地运行。

Verne将于2026年在萨格勒布首次运行，随后计划向欧洲和中东扩张。该公司声称已与11个城市达成协议。Verne声称将以与Uber等传统竞争对手相当的价格提供更优质的体验。Mate Rimac表示，Verne旨在提供最佳的出行体验，让每位客户都能通过人人都能负担得起的服务，享受比富人更好的出行服务。

与特斯拉的竞争

特斯拉计划于8月份推出自己的机器人出租车服务，Verne将面临激烈竞争。虽然特斯拉在自动驾驶技术和市场份额方面具有优势，但Verne通过其独特的设计、高品质的内部配置和个性化的服务体验，致力于在高端出行市场中脱颖而出。

优势

技术创新：Verne的自动驾驶技术由Mobileye提供，使用摄像头、雷达和激光雷达的组合。Rimac集团在电动传动系统和储能技术方面的深厚积累也为Verne提供了强大的技术支持。Verne还基于一个全新的平台打造，没有传统平台为人类驾驶而做的妥协和缺点，使其更加适合自动驾驶。 设计与舒适性：Verne的设计强调安全和舒适，车辆内部空间优化，滑动门设计不阻碍交通。商务舱风格的内饰，包括17个扬声器音响系统和五档倾斜座椅，为用户提供高端的乘车体验。 个性化服务：Verne的配套应用程序允许用户在叫车前个性化车辆设置，包括座席位置、车厢温度、灯光和气味，提供高度定制化的出行体验。

劣势

品牌知名度：尽管Rimac在电动超级跑车领域有一定的知名度，但与特斯拉相比，Verne在全球范围内的品牌认知度仍然较低。特斯拉作为全球电动汽车市场的领导者，已经在消费者中建立了强大的品牌忠诚度。 数据积累：特斯拉拥有大量的自动驾驶数据，利用其庞大的车队在全球范围内进行数据收集和分析，这为其自动驾驶技术的改进提供了宝贵的资源。而Verne作为一个新兴项目，在数据积累和应用方面可能面临一定的挑战。 市场份额：特斯拉已经在自动驾驶和电动车市场占据了重要地位，拥有广泛的用户基础和市场份额。Verne需要在激烈的市场竞争中找到自己的定位，并迅速扩大用户群体以争取市场份额。 人才优势：特斯拉在自动驾驶技术研发方面拥有丰富的人才储备，特别是在AI和机器学习领域。虽然Rimac也有一支强大的团队，但在规模和经验上可能仍不及特斯拉。

结论

Verne通过其独特的设计、高品质的内部配置和个性化的服务体验，试图在高端出行市场中脱颖而出。尽管在品牌知名度、数据积累和市场份额方面面临挑战，但Verne在技术创新和用户体验上具有独特的优势。如果能够成功扩展其市场并赢得用户信任，Verne有望在自动驾驶叫车服务领域占据一席之地。特斯拉的强大竞争将推动Verne不断创新，提升服务质量，为消费者带来更加多样化的出行选择。