在通往数字十年的进程中，尽管金融科技领域是东南亚近年来的热土，现阶段，这一领域中也出现了不甚乐观的景象。

据Tracxn日前发布的一份报告指出，今年上半年期间，东南亚金融科技领域初创公司所获得的融资额为8.99亿美元，较上年同期的12亿美元下降25%。同时，报告也表示，与去年下半年的13亿美元总额相比，这一时期也呈现出了31%的降幅。

Tracxn强调，自21年下半年获得历史最高融资总额以来（超37亿美元股权融资），流向东南亚金融科技初创生态的资金便开始逐渐走向下滑。而随着现阶段的全球宏观经济状况和地缘政治问题，今年上半年也成为了三年来资金最低的半年。

（您可阅读此文章《年增幅超200%，东盟地区金融科技领域融资规模现已达历史最高水平》了解东南亚金融科技领域在21年所经历的一些高光时刻）

在具体表现层面，根据报告，该领域的后期融资从上年同期的6.32亿美元下降至了3.38亿美元，降幅达47%。同时，在种子轮阶段层面，今年上半年仅获得了4250万美元，较上年同期的9000万美元下降53%。

值得一提的是，在早期融资阶段，与去年上半年相比，东南亚金融科技领域今年上半年呈现出了一定的增长，从上年的4.43亿美元增长至5.19亿美元，增幅达17%。

另一方面，就具体行业领域而言，投资科技、另类贷款和银行科技是该时期内融资表现最好的细分领域。

其中，投资科技领域在今年上半年获得的总融资额为2.16亿美元，较上年同期的2820万美元相比暴增666%；另类贷款领域筹集到了2.06亿美元资金，同比上年的5.02亿美元下降59%；银行科技领域则在此期间获得了1.86亿美元资金，较上年同期的1.17 亿美元增长59%。

此外，根据报告，今年上半年期间，东南亚金融科技领域仅出现了2笔单轮规模超1亿美元的融资——分别为ANEXT Bank的1.48亿美元D轮融资（由蚂蚁集团领投）以及GuildFi的1.4亿美元A轮融资。同时，这两笔融资也是东南亚创投领域上半年期间仅有的2笔单轮超1亿美元的融资。作为对比，在金融科技领域，去年上半年和下半年期间，东南亚各发生了4起单轮超1亿美元的融资。

而把目光转向地域方面，上述期间，针对东南亚金融科技初创公司领域的融资主要流向了新加坡、曼谷、雅加达三地，其所获得金额分别为5.18亿美元、1.4亿美元以及1.28亿美元。

最后，在投资机构层面，报告显示，Antler、Hashed、AppWorks是今年上半年东南亚金融科技领域种子轮融资的最大投资者；早期和后期的主要参与者则分别为MassMutual Ventures、Illuminate Financial、Nyca Partners及MUFG Innovation Partners、NewView Capital。

展望未来，Tracxn表示，尽管东南亚金融科技领域当下正存在着一些挑战，长期来看，该地区的增长仍十分乐观——东南亚年轻的人口、庞大的消费群体、对非传统金融和商业系统的依赖、以及政府的支持举措等因素有望进一步加速该地区的增长。