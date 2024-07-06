比亚迪即将达成一项协议，将在土耳其投资 10 亿美元建造一座大型电动汽车工厂。此前，比亚迪在泰国开设了第一家工厂，并计划在巴西和墨西哥开设其他工厂，以扩大其海外市场。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安预计将于周一正式宣布该交易。官员告诉彭博社，将在工厂所在地马尼萨省举行仪式。

比亚迪的新工厂可能有助于其克服欧盟对中国电动汽车进口征收新关税的潜在影响。本周，欧盟对来自中国的电动汽车征收了高达 38.1% 的额外关税。

虽然比亚迪也包括在内，但税率较低，仅需缴纳 17.4% 的附加税。而上汽等竞争对手则需缴纳 38.1% 的附加税，税率最高可达 48.1%。

由于“欧盟溢价”，比亚迪在欧洲的部分电动汽车产量比在中国更高，因此有望克服额外的关税。

根据Rhodium Group的研究，比亚迪在欧盟销售的每辆 Seal U 车型可赚取约 14,300 欧元（15,360 美元）。在中国，比亚迪的利润约为 1,300 欧元（1,400 美元）。报告指出，欧盟关税需要提高到 50% 或更高才能产生影响，但这可能会对欧洲汽车制造商造成更大伤害。

与此同时，土耳其上周下调了关税，以鼓励包括比亚迪在内的投资。去年，电动汽车占土耳其新车销量的 7.5%，这为这家中国电动汽车制造商带来了巨大的机遇。

比亚迪在土耳其开设新电动汽车工厂之前，该公司于周四在泰国开设了第一家工厂。比亚迪已经是泰国最畅销的电动汽车品牌，但该国正在迅速转向电动汽车。

泰国的目标是到 2030 年，国内生产的汽车中 30% 为电动汽车。比亚迪目前已占据泰国电动汽车市场近 50% 的份额。

它还是第三大乘用车品牌，占有 9% 的市场份额。然而，最近降价幅度高达近 10,000 美元，引发了当局的调查。

比亚迪还在巴西建设一家电动汽车工厂，另一家工厂可能很快将在墨西哥建成。比亚迪在全球主要市场都建有工厂，希望加快海外扩张步伐。

比亚迪在第二季度售出426,039 辆电动汽车，仅次于特斯拉（443,956 辆），成为全球最大的电动汽车制造商。然而，Counterpoint Research的一项新研究表明，比亚迪将在 2024 年底夺得这一头衔。