Varta 正式宣布，正在与保时捷探讨对其子公司 V4Drive（成立于 2022 年）进行多数股权投资的可能性。双方已签署了一份不具约束力的意向书。据 Varta 称，V4Drive 将首先外包，之后保时捷将通过增资的方式入股。不过，这笔交易尚未最终敲定。据称，这笔交易取决于多种因素，保时捷首先希望仔细研究资产负债表。

2021 年，瓦尔塔推出了首款适用于电动汽车的 21700 型 V4Drive 电池（直径 2.1 厘米，高 7 厘米）。同年 4 月，该公司首次将其作为电池的基础推出，该电池可用作高档汽车和运动型汽车的“助推器”或混合动力汽车的回收能量存储单元。仅仅几个月后，瓦尔塔就宣布推出“更大的锂离子圆形电池”，其尺寸将超越 21700 型，也适合用作独立的牵引电池。瓦尔塔当时的首席执行官 Herbert Schein 坚信“我们的圆形电池形式因其独特性能而成为高性能领域电池电动汽车构造的绝佳替代方案。”

Varta 希望快速推进商业化：当时宣布将于 2021 年底试生产 21700 型 V4Drive 电池，并计划在两年后的 2023 年底开始量产，产能至少为 2 GWh。根据 Schein 当时的一份声明，客户需求将决定该公司随后在多大程度上投入 V4Drive 电池的生产。有趣的是，当时已经下了保时捷 2021 年 6 月的订单。

因此，这家总部位于祖文豪森的公司长期以来一直对此感兴趣。然而，瓦尔塔在 2022 年底搁置了其在汽车领域的计划。当时有消息称，只有在客户做出有约束力的承诺后，才能继续建设 V4Drive 电池的新工厂。因此，显然缺乏对性能电池感兴趣的各方。然而，试验工厂的运营仍按计划继续进行。2023年 8 月，有传言称瓦尔塔将继续致力于电动汽车电池单元的批量生产。这从与韩国供应商签订的阳极铜箔采购协议中可以看出。

与此同时，保时捷早就表示希望生产自己的电池单元。大约三年前，保时捷成立了一家名为 Cellforce 的电池子公司，最初与 Customcells 合作，但后来保时捷完全接管了该业务。Cellforce 目前正在罗伊特林根附近建造一个试验工厂，生产能力高达 1.3 千兆瓦时。除了目前正在罗伊特林根附近建设的工厂外，该公司还在考虑在 2023 年将第二个工厂的产能扩大到 20 千兆瓦时以上。然而，几周前，Tagesspiegel Background报道称，保时捷目前无法建造大型电池单元工厂。

保时捷早在 2023 年中期就确认了建立此类电池工厂的计划，当时北美最初被认为是首选。然而，后来有传言称保时捷对勃兰登堡的某个地区感兴趣，具体来说是位于 Oberspreewald-Lausitz 区 Schwarzheide/Schipkau 机场内的一处场地。据《汽车周刊》报道，20 千兆瓦时电池需要 20 至 30 亿欧元的投资。保时捷显然不想独自管理此事，而是正在寻找合作伙伴。这家跑车制造商还希望与大众的电池姊妹公司 PowerCo 合作。