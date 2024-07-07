总部位于汉堡的清洁能源资产管理公司 Luxcara 与中国明阳智慧能源为海上风电场 Waterkant 签署了首选涡轮机供应商协议。

该预订协议涵盖 16 台全球最强大的海上风力涡轮机，每台容量高达 18.5 兆瓦 (MW)，将于 2028 年安装。

这些巨型涡轮机的转子直径为 260 米（853 英尺）。一旦投入使用，Waterkant 将为大约 40 万户家庭提供清洁电力。

Luxcara 于 2023 年底启动了一项国际招标，并在中标公告中表示，选择明阳风电涡轮机的决定是基于“广泛的尽职调查，涵盖供应链、符合欧盟分类标准的 ESG 合规性，以及由知名国际顾问的独立专家支持的网络安全。”

但德国经济部发言人对路透社表示，将更加密切地关注这家使用中国涡轮机的德国海上风电场的安全和竞争方面：

联邦政府将密切关注这一决定。一方面，它涉及关键基础设施问题。另一方面，在竞争方面必须保持公平的竞争环境。

欧洲风电行业游说团体欧洲风能协会 (WindEurope) 呼吁在廉价中国风力涡轮机面前实现公平竞争，并表示：“德国和欧盟必须考虑是否将风能视为战略行业，以免为时过晚。”

与欧洲的电动汽车行业类似，人们担心太阳能和风能领域存在不公平贸易行为，因为中国制造的风力涡轮机和太阳能电池板的成本低于欧洲制造的产品。

德国已设定目标，到2030年实现80%清洁电力。