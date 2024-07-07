特斯拉 Cyber​​truck 可能已成为美国最畅销的电动皮卡。如果不是上个季度，看起来这个季度就会是。

不幸的是，特斯拉没有按车型细分其销量。缺乏透明度令人沮丧，因为它使追踪其汽车项目的健康状况变得更加困难。特斯拉几乎是唯一一家这样做的大型汽车制造商。

第二季度，该汽车制造商确认交付 21,551 辆“其他车型”，其中包括 Model S、Model X、Cyber​​truck 和 Tesla Semi。

不过，由于几次召回，我们对特斯拉第二季度 Cyber​​truck 的交付情况有了更好的了解。

尽管上个月进行了几次召回，但特斯拉证实，截至 6 月 6 日，已生产了 11,688 辆 Cyber​​trucks。

此前的召回事件证实，截至 4 月中旬，特斯拉已生产了 3,878 辆 Cyber​​truck。

这大约是 7,800 辆 Cyber​​trucks 的差额。如果你在 4 月的最后几周减去几辆，然后在 6 月的剩余时间加上一两千辆，那么可以肯定地说，特斯拉在第二季度交付了 8,000 到 9,000 辆 Cyber​​trucks。

相比之下，福特在第二季度交付了 7,902 辆 F-150 Lightning。

通用汽车交付了 2,196 辆 Silverado EV，这并不太令人惊讶，因为它仍在加大新款电动皮卡的产量。通用汽车还确认在第二季度交付了 2,929 辆悍马 EV 皮卡和 SUV。

最后，Rivian 与特斯拉一样，没有按车型细分交付量，但该公司确实披露了第二季度交付量 13,790 辆。R1S 和送货车无疑占了交付量的大多数，因此，R1T 电动皮卡的交付量肯定低于 7,000 辆，最有可能接近 4,000 辆。

这可能意味着特斯拉 Cyber​​truck 现在是美国最畅销的电动皮卡。