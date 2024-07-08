苹果今年将对 Apple Watch 进行重大改进。最新消息称，Apple Watch Series 10 将拥有更大屏幕、更轻薄的设计和更快的处理器。然而，苹果在新健康功能方面遇到了一些阻碍。

彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的 Power On 通讯中透露，代号为 N217 和 N218 的两款 Apple Watch Series 10 机型今年都将采用更大的屏幕。他说，这两款机型中较大的一款将拥有一个与 Apple Watch Ultra “差不多大”的屏幕。

这与上周曝光的示意图相吻合，该示意图显示 Apple Watch Series 10 的更大版本将配备一块 2 英寸的显示屏，略大于 Apple Watch Ultra 的 1.93 英寸显示屏。古尔曼还表示，Apple Watch Series 10 将更加轻薄，但“设计本身看起来不会有太大变化”。

Apple Watch Series 10 和 Apple Watch Ultra 3 今年都将获得更强大的处理器。古尔曼表示，这可能“为未来的某些人工智能增强功能奠定基础”，但苹果目前“没有计划”将全套 Apple Intelligence 功能引入 Apple Watch。

至于新健康功能，之前的报道称 Apple Watch Series 10 将加入血压监测和睡眠呼吸暂停监测功能。彭博社报道称，苹果去年在这方面取得了一些进展，但后来遇到了“一些严重的障碍”。

据称，用于 Apple Watch 的血压监测技术在测试过程中“达不到预期的可靠性”，“可靠性问题可能会迫使苹果将该功能的发布推迟到今年以后。”即使该功能可用，也不会向用户显示确切的收缩压和舒张压读数。相反，该功能将显示血压随时间的变化趋势，类似于 Apple Watch 目前的体温功能。

Apple Watch 据传具备的睡眠呼吸暂停监测功能与血氧饱和度数据相关。目前，由于美国国际贸易委员会（ITC）的进口禁令，苹果在美国销售的 Apple Watch 并不提供血氧监测功能。

古尔曼称，苹果需要在 9 月份之前解决这个问题，或者找到一种变通的方法（也许该公司可以辩称其血氧传感器可以用于与血氧水平本身没有直接关系的目的）。苹果也可能会宣布该功能，但推迟到稍晚再发布，或者干脆完全推迟。

彭博社此前曾报道过苹果计划推出一款“Apple Watch X”，以纪念该设备 10 周年，并称这次改版将是 Apple Watch “迄今为止最大的改动”。在最新专栏中，古尔曼说，目前还不清楚今年的新 Apple Watch 是否会采用周年纪念版的命名，还是将更大的改版留到 2025 年发布：

目前尚不清楚苹果会将即将推出的手表命名为周年纪念版，还是等到明年发布。考虑到 Apple Watch 在 2014 年宣布，但直到 2015 年才发布，该公司可能会选择今年宣传周年纪念，或者在 2025 年推出更重磅的版本。

Apple Watch Series 10 和 Apple Watch Ultra 3 预计将与 iPhone 16 一起在今年 9 月的秋季新品发布会上亮相。