CMF 是Nothing 去年 8 月推出的子品牌，现已正式发布三款新产品。它们分别是智能手机、手表和耳机，价格和功能似乎都很适中，同时设计风格独特。Phone 1是一部手机，但后面板可以拆下来，这是个不错的设计。每个替换件都附带了工作所需的一切，包括自己的小螺丝刀、螺丝和颜色匹配的 SIM 卡托。

手机底部角落还有一个圆形配件端口盖。虽然它类似于CMF 颈带式耳机上的控制拨盘，但除了保护配件端口外，它没有多余功能用途。在发布时，CMF 将提供三种配件：挂绳、钱包和支架，每件售价 25 美元，颜色为醒目的橙色。这些都是单独出售的，还有彩色替换后面板，每个售价 35 美元。

CMF Phone 1 搭载天玑 7300，台积电 4nm，4 颗 2.5GHz 的 A78+4 颗 2GHz 的 A55，Mali-G615 MC2（CPU 性能和骁龙 7 Gen 3 接近）。

6.67 英寸 1080P+OLED 直屏，F1.8 的 5000 万像素主摄 +200 万像素景深。5000mAh 电池 +33W 快充。CMF Phone 1 将获得 2 年的 Android 大版本更新和 3 年的安全更新。CMF Phone 1 运行 Nothing OS 2.6 和 Android 14。它带来了一些个性化功能，例如 AI 壁纸生成器，但界面与任何 Nothing 智能手机基本相同。

此外，新发布的 Watch Pro 2 和 Buds Pro 2 扩大了其影响力。它们是去年 CMF Buds Pro 和 CMF Watch Pro 的继任者，并全面升级.

CMF Watch Pro 2 采用圆形 1.32 英寸 AMOLED 显示屏，分辨率为 466 x 466px，刷新率为 60Hz。显示屏的峰值亮度为 620 尼特，具有 100 多种表盘选项。

Nothing 还为 Watch Pro 2 推出了可互换的曲面和平面表圈，结合 22 毫米表带选项，表主可以根据自己的风格更换外观。

这款手表配有铝合金表壳和中框以及用于导航 UI 的表冠元素。今年的新功能是可自定义的小部件屏幕，只需从主屏幕轻扫即可。您还可以在 CMF Watch 应用中自定义自己的小部件。

Watch Pro 2 使用更新的睡眠检测算法跟踪健康读数组合，包括心率、血氧饱和度、压力和睡眠跟踪。用户还可以获得超过 120 种运动模式，包括专用的 Cywee 算法、间歇训练、个人心率区和热身运动。板载 GPS 接收器可确保您的步行、跑步和远足活动得到跟踪。您可以使用 Strava、Apple Health 和 Google Health Connect 导出您的锻炼数据。

用户还可以在手表上拨打电话、控制媒体播放和接收通知。它的防尘防水等级为 IP68，配备 305mAh 电池，额定正常使用时间为 11 天，重度使用时间为 9 天。

CMF Buds Pro 2 采用与 CMF Buds 相同的设计，但在内部进行了一些明显的升级。其中最主要的是双驱动单元，具有 11 毫米动态驱动器和 6 毫米平面高音扬声器，可提供更丰富的音质。

Buds Pro 2 还支持 LDAC 编解码器，用于高比特率音频流和自适应噪音消除 (ANC)，据称可消除高达 50dB 的周围噪音。另一个很酷的附加功能是，外壳上的拨盘现在是一个功能齐全的按钮，因此您可以调整音量、接听和挂断电话以及打开或关闭 ANC。

每只耳机都有 3 个麦克风，并采用更新的语音拾取和风噪降低算法。此外，这款耳机还提供了空间音频效果，可带来环绕声体验。耳机及其外壳的电池续航时间在关闭 ANC 的情况下总播放时间最长可达 41 小时，在开启 ANC 的情况下则为 30 小时。