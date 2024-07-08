纯电动汽车里程碑：2024 年纯电动汽车销量将突破 1000 万辆，标志着全球乘用车市场取得重大成就。同时，燃油车市场份额预计将在四年内降至 50% 以下，标志着燃油车长期下滑趋势的恢复。

区域洞察和市场动态：中国将主导纯电动汽车市场，到 2027 年其全球市场份额将超过 50%。虽然其份额将逐渐下降，但仍将超过 2030 年北美和欧洲的总销量。欧洲和美国的主要增长将从 2025 年开始。

比亚迪与特斯拉：比亚迪的纯电动汽车销量将在 2024 年飙升并超过特斯拉。

混合动力汽车主导：近期混合动力汽车（插电式混合动力汽车 (PHEV) 和混合动力汽车 (HEV)）将继续主导电动汽车细分市场。

根据 Counterpoint 发表的报告，2024 年，电池电动汽车 (BEV) 销量将达到 1000 万辆的里程碑，这对于全球乘用车市场来说是一个重大成就。这一里程碑将与燃油车 (ICE) 市场份额的长期下滑趋势恢复相吻合，预计其市场份额将在四年内降至 50% 以下。

尽管 2024 年出现暂时放缓，但随着传统汽车制造商应对盈利挑战，BEV 销量预计将继续增长。增长将得到生产流程改造以及与电池制造商的战略合作的支持，旨在降低制造成本、生产价格适中的电动汽车并加强供应链。

Counterpoint 研究分析师 Abhik Mukherjee 在谈到向电动汽车的转变时表示：“福特、通用、Stellantis 和大众等汽车制造商通过改造供应链并准备生产低于 3.5 万美元的经济型电动汽车，正在将自己定位为与市场领导者竞争。这种战略性改革不仅旨在满足更严格的排放法规，而且还旨在利用不断演变的补贴和日益增长的消费者需求，从 2025 年底开始振兴全球纯电动汽车市场。”

中国仍然是纯电动汽车市场的主导力量，预计其 2024 年的纯电动汽车销量将是北美的四倍。此外，中国在 2027 年之前将保持超过 50% 的全球纯电动汽车销量份额，并预计在 2030 年的销量将超过北美和欧洲的总和。从 2025 年开始，欧洲和美国将开始成为主要的增长驱动因素。

比亚迪的纯电动汽车市场份额预计将在 2024 年飙升，并有望在当年超过特斯拉的纯电动汽车销量。这一转变凸显了全球电动汽车市场充满活力。

副总监 Liz Lee 在评论欧盟的新关税税率时表示：“欧盟对中国电动汽车的新关税税率旨在为苦于与价格较低的中国进口产品竞争的欧洲电动汽车制造商创造公平的竞争环境。这些关税可能会推动中国汽车制造商转向中东和非洲、拉丁美洲、东南亚、澳大利亚和新西兰等新兴市场。欧盟与中国谈判的结果，尤其是德国的反对，将塑造未来的电动汽车市场动态，欧洲和美国将从 2025 年开始推动增长。”

随着传统汽车制造商转向电动汽车，混合动力汽车，包括插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 和混合动力电动汽车 (HEV)，将在短期内继续主导电动汽车细分市场。为了满足严格的车队排放标准，汽车制造商正在推广 PHEV 和 HEV，直到他们实现具有成本效益的纯电动汽车制造工艺并获得对供应链的强大控制权。该战略符合整个行业为电动出行转型简化流程所做的更广泛努力，这需要大量投资充电基础设施和电网改造。

*注：此处销量指批发数据，即各个品牌出厂交付的车辆数量。这里的电动汽车包括电池电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力电动汽车 (PHEV)。