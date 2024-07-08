在短短几年内，电动水上摩托艇从不切实际的概念逐渐成为航海界的现实。由于水的阻力大，电池容易耗尽，电动船的航程曾一度受到质疑。然而，技术的飞速进步使得如今已有多家制造商（且数量仍在增加）推出了新型电动快艇。尽管续航里程仍是制约因素，但对于已经熟悉电动汽车充电程序的用户来说，这些电动船具有很大的吸引力。它们提供了零排放、瞬间加速和静音运行的优点，对于只在有限时间内使用船只的船员来说，这种权衡是可以接受的。这意味着我们正在见证电动船的成熟。

Candela C-8：“Polestar动力”引领未来

Candela C-8是瑞典电动船制造商Candela推出的先进水翼电动船，是与电动汽车制造商Polestar合作的成果。C-8由一对碳纤维水翼驱动，其耗能仅为大多数船只所需能量的一小部分。尽管许多电动船的电池组比大型电动悍马的电池组还要大，但Candela采用了与小型电动汽车类似的电池，能够实现更长的续航里程。今年1月，Candela和Polestar宣布合作，为C-8日间巡洋舰配备与电动快背式Polestar 2相同的69 kWh电池组和直流快速充电技术。借助这种技术，Candela最近创下了电动船24小时内行驶距离最长的世界纪录。Polestar电池组使C-8在22节（25英里/小时）的速度下电动续航里程可达57海里，并成为市场上充电速度最快的船只，能够充分利用美国和欧洲正在建设的船舶直流充电网络。由Polestar提供动力的C-8能够以高达27节（31英里/小时）的速度巡航，并通过直流充电仅需35分钟即可充满电，其电动续航里程是传统动力艇的2-3倍，但充电速度更快。

玛莎拉蒂 Tridente：奢华与性能的完美结合

玛莎拉蒂与电动汽车海洋公司VitaPower合作，推出了Tridente动力艇。该动力艇配备两个电动机，总功率达600马力，续航里程可达43英里。Tridente的设计基于Vita的Lion动力艇概念，但经过升级，完全体现了玛莎拉蒂的豪华风格。该动力艇拥有34英尺长的船体，外观时尚，涂有哑光玫瑰金漆，内部装饰为奶油色，船体采用碳纤维材料，确保轻盈和坚固。Tridente动力艇的豪华配置包括一个大触摸屏操控系统，能够容纳8人，船尾配有日光浴床和游泳平台。船内还有四块电池，两块位于右舷，另两块位于左舷，确保动力分布均衡。船的顶部设有遮阳篷，可在白天提供遮荫，舵前的小舱内设有一张小床、一个厕所和一个水槽，为日间航行提供舒适的环境。Tridente动力艇的最高时速可达40节，以25节的速度巡航时续航约43英里。这使得Tridente非常适合用于日间航行或作为大型游艇的接驳船。动力艇使用直流连接进行充电，电池仅需一小时即可充满，方便快捷。其设计不仅确保高性能，还减少了传统燃气发动机的排放和气味，为用户提供更加环保的航行体验。

BMW “The Icon”：电动游艇的革新者

BMW推出了一款全新的量产型游艇，与造船商Tyde合作的“The Icon”在戛纳电影节上首次亮相。Icon配备两台由六块BMW i3电池供电的100kW电动机，无排放的Icon可以行驶50海里（约62英里陆上航行）。它采用水翼式装置，能够以高达30节的速度平稳滑行。显然，“水翼”——船体在水面之上，而不是像传统船只那样在水面以下——可将所需能量减少多达80%。Icon非常平坦的船体使船后部有一个4.5米宽的区域，营造出一个宽敞的休息室般的船舱。它非常像休息室，甚至铺有地毯、六把360度旋转椅子和触手可及的独立平板电脑。在甲板的中间，指挥站有iDrive风格的控制、语音控制和一个6k分辨率的32英寸触摸屏。非常适合观看2023年戛纳电影节。它的长度超过13米，配有精美的玻璃面板和杜比全景声 (Dolby Atmos) 赞助的音响套件。

保时捷 Frauscher x Porsche 850 Fantom Air：高性能与环保的融合

保时捷和Frauscher联手打造了电动运动船Frauscher x Porsche 850 Fantom Air，采用了即将推出的保时捷Macan EV的驱动技术。Frauscher船厂总经理Stefan Frauscher表示，这款电动版在最高速度、加速度和操控性方面都优于内燃机版，同时还实现了零排放。电动船的尺寸与585日间巡洋舰相同（长8.67米 x 宽2.49米），配备了Macan EV的电动机、100 kWh电池和电力电子设备。保时捷表示，电动船的设计进一步改进了为未来公路车辆设计的驱动技术，使其能够在水上使用。电动船的最佳巡航速度为22节，最高速度为46节，并且在不到30分钟内可将电量从10%充至80%。电动船还配有后部游泳平台、休息区、12英寸显示屏、LED水下照明和冷藏室等功能。保时捷在设计这艘电动船时融入了其标志性911车型的元素，包括升起的靠背、一体式头枕和刺绣徽章。

电动船电气化对于环境、行业和未来发展的推进意义重大。首先，电动船实现了零排放，减少了对水体和空气的污染，保护了生态环境。其次，电动船技术的发展推动了整个船舶行业的创新，带来了新的商业机会和就业岗位。最后，电动船代表了未来绿色交通的方向，促进了可持续发展的理念。随着充电基础设施的完善和电池技术的不断进步，电动船将成为水上交通的重要组成部分，助力实现碳中和目标，为子孙后代留下更清洁的环境。

Arc Boat Company Arc Sport：开创电动尾流船新时代

年轻而充满潜力的电动船开发商Arc Boat Company刚刚推出了其第二款车型——Arc Sport，这是一款面向大众市场的电动尾流船。Arc致力于通过这款全电动船舶产品进入急需现代化的市场，并打算通过提供前所未有的性能来实现这一目标。

Arc Boat Company成立于2021年，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。这家初创公司已经获得了1.1亿美元的资金支持，并由来自SpaceX、特斯拉、Rivian和Lyft等公司的前工程师和电动汽车专家组成的团队。该团队在过去三年中成功交付了其第一款产品Arc One，并迅速发展壮大。

Arc Sport融合了航空航天工程、电动汽车技术和先进软件，由226千瓦时的电池组驱动，为570马力的发动机提供动力。Arc表示，这款电动尾流船在扭矩方面比市场上大多数高级尾流船高出一倍以上。虽然具体的充电速率尚未披露，但Arc Sport支持1级、2级和直流快速充电，并可在2级交流插头上隔夜充电。根据Arc的介绍，电动尾流船平均可支持4-5小时的活跃使用时间，包括大量拖曳活动，但以较低速度巡航时则可以全天使用。Arc Sport的最佳巡航速度为每小时20多英里，最高速度可达每小时40英里（受软件限制）。

为了提升用户体验，Arc Sport配备了先进的内部软件，可以通过掌舵处的两个显示器提供整体体验，并支持无线(OTA)更新，从而实现持续改进。Arc Boat Company将这款电动尾流船视为现代化航海的标志性产品，力求引领未来发展潮流。

总结：

电动船的兴起无疑为整个航海行业带来了翻天覆地的变革。这些新兴的电动船产品不仅在性能和体验上超越了传统燃油船只,更重要的是,它们彻底改变了船舶对环境的影响。传统船只排放的尾气污染和噪音,对海洋生态造成了严重破坏。而电动船的零排放和静音特性,则为环保航行开辟了全新的可能。

随着电池技术的不断进步和充电基础设施的日益完善,电动船的续航里程和充电速度也在不断提升。这不仅让电动船成为了近海航行的可行选择,也为远洋航行铺平了道路。未来,我们或许会看到更多大型电动游艇和货运船的出现,彻底颠覆传统航运业的格局。

此外,电动船的兴起也给相关产业带来了新的发展机遇。电池制造商、电机供应商、船舶设计师等都将从中受益。同时,政府也将加大对电动船的扶持力度,进一步完善相关法规和基础设施,以推动这一新兴行业的健康发展。

总的来说,电动船的崛起不仅是一场技术革命,更是一场环保革命。它不仅将改变我们的航海方式,也必将对整个海洋经济产生深远的影响。相信在不远的将来,电动船将成为主流,为我们带来更加清洁、安静和可持续的航行体验。