电动汽车越来越受欢迎，但当前电池技术的局限性是一个障碍。丹麦技术大学 (DTU) 取得了一项突破：基于钾和钠硅酸盐的固态电池，钾和钠硅酸盐是一种常见且价格实惠的矿物，存在于日常岩石中。

这些新电池比传统的锂离子电池有几个优势：

–环保：他们放弃了对环境有害的锂和钴，转而使用丰富的岩石材料。–

增强性能：固体电解质使离子移动得更快，从而实现更快的充电速度和潜在的更长的行驶距离——想象一下仅需 10 分钟的充电就可以行驶 1,000 公里！

–增强的安全性：固体电解质消除了锂离子电池中液体电解质带来的火灾风险。–

可扩展生产：岩石储量丰富，使这些电池的大规模生产变得更容易、更便宜。

虽然这项技术前景广阔，但它仍处于早期阶段。我们可能还需要大约 10 年的时间才能看到它为商用电动汽车提供动力。研究人员需要克服一些障碍：

–扩大生产规模：挑战在于使实验室流程适应大规模电池制造。

–确保层完整性：电池内的超薄层需要精确的生产和密封才能正常运行。

研究人员和电动汽车制造商都认为固态电池是未来的超级电池。在固态电池中，离子穿过固体材料而不是液体，就像超市中可以买到的普通 AA+ 锂离子电池一样。这样做有几个优点；离子可以更快地穿过固体材料，使电池更高效，充电速度更快。

单个电池单元可以做得像一块纸板一样薄，其中阳极、阴极和固态电解质都是超薄的材料层。这意味着我们可以制造占用空间更小、功率更大的电池。这在路上带来了好处，因为您只需充电 10 分钟即可行驶 1,000 公里。此外，固态电池更防火，因为它不含可燃液体。

这项创新的研究人员 Mohamad Khoshkalam 博士尽管面临挑战，但仍然保持乐观。他的发明有可能改变电动汽车，使其更清洁、充电更快、更方便。他的团队目前正在开发一种原型电池，可以向公司和潜在投资者展示这种材料的有效性。原型预计将在 1-2 年内准备就绪。