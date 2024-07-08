近日，微创医疗器械供应链平台企业杭州鑫泽源医疗科技有限公司（鑫泽源）宣布完成超亿元B轮融资。本轮融资由启明创投领投，天堂硅谷跟投，点石资本担任独家财务顾问。新一轮融资将主要用于上游核心技术研发、生产基地建设等，打造全球一流的微创医疗器械供应链平台。

鑫泽源成立于2015年，总部位于杭州，公司深耕微创供应链领域，陪伴国内下游企业成长，已形成以内窥镜及镜下耗材为核心的全链路供应平台。公司覆盖超30000种微创医疗零部件、超3600种组件，具备从“概念设计”到“批量生产上市”的全流程服务能力。

鑫泽源董事长王秋荣表示：“感谢启明创投的信任和支持，鑫泽源在过去10余年间对微创医疗器械上游领域的持续研发和产品迭代得到了众多客户和同行的认可。未来，鑫泽源将继续以‘一个核心平台、四个业务模块’的业务路径发展，服务微创医疗领域，为股东和产业提供价值。”

启明创投执行董事张奥表示：“我们长期关注医疗器械产业链的投资机会。相比医疗器械下游企业的自主创新如火如荼，上游正处在加速发展的拐点。过去10余年间，伴随着下游优秀国产企业成长，鑫泽源具备深厚的工艺积累与产品理解，并不断创新技术，成为集精密加工、高分子材料、结构设计、工艺工程能力于一身的微创医疗器械供应链平台企业。我们将持续支持鑫泽源发展核心技术，服务下游客户，助力中国医疗器械事业发展。”

天堂硅谷管理合伙人包雪青表示：我国医疗器械产业链在全球市场的竞争力正日益提升，自主创新加速、产业链分工更为明确。具备核心能力和优势的上游企业，既能专注于先进工艺和材料的研发，赋予产品更多可能性，又能发挥规模效应，完成低成本高质量的生产，形成上下游的紧密合作。鑫泽源在微创上游已处于领先位置，积累了大量优质客户和订单，将进入快速发展期。天堂硅谷很高兴成为鑫泽源的合作伙伴，陪伴公司发展。相信鑫泽源在自身高速发展的同时，将更好的赋能医疗器械企业，助力我国医疗器械产业链出海。

点石资本创始合伙人任重表示：“鑫泽源致力于打造全球一流的微创医疗器械全链条供应平台，点石团队非常荣幸能服务鑫泽源本轮融资。在融资过程中，我们感受到了团队深厚的技术积累和超强的执行力，相信鑫泽源能持续为全球医疗企业提供高质量的上游解决方案。我们愿意陪伴鑫泽源成长，助力医疗器械事业。”