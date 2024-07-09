为了防止驾驶员误将油门当刹车而导致的事故，日本交通运输省宣布，将要求所有新生产的自动挡乘用车配备防止非预期加速的技术。

这一举措旨在应对日本日益严重的老龄化问题。随着老年驾驶员数量的增加，此类交通事故频发。这项新规与联合国即将于明年 6 月实施的新法规保持一致。

日本交通运输大臣 Tetsuo Saito 在 6 月底的一次新闻发布会上表示：“日本自 2022 年以来一直提议将此技术作为国际标准。”

“我们将做好准备，落实新法规，努力提高汽车安全性，”他说，但没有给出具体实施时间。

这项技术可以抑制车辆加速。即使驾驶员在距离大型物体 1-1.5 米处完全踩下油门踏板，汽车也会在撞到物体之前停下，或者在发生不可避免碰撞的情况下将车速降低到 8 公里 / 小时以下。

日本交通运输省表示，当相关装置启动时，车内显示屏也会发出警告，例如“松开加速踏板”。

待联合国法规在今年 11 月正式通过后，日本交通运输省将修改相关条例，要求首先在新生产的自动挡车型上安装这项技术，然后再扩展到现有车型的换代车型上。

据了解，手动挡汽车由于不太容易发生因踩错踏板导致的事故，因此被豁免于这项新规。

据日本交通事故研究所的数据，2023 年日本发生因驾驶员误把油门当刹车引发的交通事故 3110 起，造成 38 人死亡、4343 人受伤。