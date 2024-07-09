真我手机召开发布会，“性能梦想机”真我GT6震撼发布。发布会上，真我副总裁、中国区总裁徐起公布了24年上半年真我全球销量成绩，国际市场上真我手机已经成为全球销量TOP4的品牌。在国内市场，真我手机实现中高端突破，618期间3000元以上价位段销量同比增长889%，入围了福布斯中国创新品牌TOP20，并蝉联了BrandZ中国全球化品牌50强，位列第21位。

真我GT6的发布标志着2024年中国手机市场的下半场赛事的开始。

相比上一代，真我GT6“脱胎换骨”，全方位十大升级！不仅搭载了第三代骁龙8芯片，还有首发京东方S1+的6000nit电竞无双直屏，旗舰质感的航空铝金属中框，联合宁德新能源首发5800mAh聚能电池，120W+四年电池保，苍穹通信系统，GT性能引擎，NEXT AI，不仅有全新realme UI 5.0，动效功能全面升级，还支持4年3个大版本升级计划，加上4年电池保，1部手机耐用4年。

为满足性能用户的旗舰直屏梦想，真我GT6带来超窄边框直屏，微四曲玻璃，摄像头模组采用星际舷窗Deco，这次发布了三款配色：月球探索版、光年白、风暴紫。

屏幕方面，首发京东方S1+旗舰柔性直屏，显示素质全面提升，色彩校准、暗光优化、灰阶自然。更是全球首发的6000nit电竞无双直屏，烈日也同样清晰。

搭配8T LTPO旗舰技术，不但丝滑省电，还带来更护眼体验。配合真我手机独家绿野AI护眼，通过摄像头AI功能提供全亮度全场景的主动护眼。 真我全球首发“晶铠玻璃”抗摔跌落提升160%，防刮伤提升300%，5000次钢丝绒耐刮测试，更抗摔耐磨。

为了性能更胜一筹？重磅首发“GT性能引擎”，深入芯片底层调度，调动CPU、GPU底层，带来更好的能效。游戏体验帧率更稳定，温度更低。与行业顶级旗舰机型相比，真我GT6全场景启动流畅性平均提升25%。5小时游戏实测中，真我GT6平均帧率119.7FPS。支持原神1.5K表现，更加细腻和更高帧的游戏体验。

真我与高通对第三代骁龙8的联合开发，深入底层，将AI融入芯片管理，在软件层面，首发AI大神辅助，不管是在胜率预测、对线技巧、风险提醒、策略引导。

真我GT6还搭载2500Hz妙感触控引擎，能够精准识别游戏操控区域并提供定制触控算法。目前已支持《王者荣耀》和《和平精英》首发全域自由振感，“点击、长按、蓄力释放”三大核心操有多达18种丰富自定义模式，并且适配主流手游及游戏模拟器，带了更多体验。

散热方面，搭配全局冰芯散热系统。采用全新的万级散热双VC，总面积高达11472mm²。

“真我”联合“宁德新能源”，首发全新一代硅碳负极电池技术的聚能电池，含硅量高达6%，打破硅碳负极电池充电慢难题，行业首个SGS高能效硅碳负极电池认证。5800mAh聚能电池++8T LTPO续航黑科技，带来极致续航体验，妥妥续航两天！充电方面，真我一直超前，这次的真我GT6采用120W闪充，仅需12分钟，真我GT6即可充到50%。

通信信号方面，真我GT6首发苍穹通信系统，挑战行业最强信号。苍穹通信系统包括20天线组合、360°环绕天线，充分覆盖核心信号频段，并且升级最新5.5G超高速网络，支持Wi-Fi7协议，全场景弱网AI优化。

挑战深中通道，全程39公里，穿越6845米海底隧道，深度达到海平面下39米，全程信号零掉线。369米中国最高等高双子塔，地下5层-15米，跨越天台、电梯、地库，近400米的垂直高度，依然信号依然满满。

真我NEXT AI时代到来，不仅有AIGC消除、AI文章摘要、AI通话摘要、AI手势操控等功能，还有更多AI应用辅助不断更新升级。

这次真我还发布了杀手锏功能“AI传送门”功能，可以在屏幕选择文字或图片拖动给相应App，直接获得AI建议。

在影像方面，真我GT6同样直逼旗舰，搭载索尼5000万OIS旗舰主摄。

结合GT5 Pro同款超光影引擎算法，带来媲美单反级别的照片效果。

样片欣赏：

2799元起，7月15日10点全平台开售

真我GT6售价发布：12GB+256GB版本，2799元；16GB+256GB版本，3099元；16GB+512GB版本，3399元；16GB+1TB版本，3899元。

为了打造高耐用神机，真我GT6通过了48个月抗老化测试，保障四年流畅如新；“全新聚能电池”4年耐用，首销用户更能获赠4年电池保。

此外，真我GT6还承诺4年3个版本的更新计划，让真我GT6真正成为一部用四年的耐用神机。

7月15日10点全渠道正式开售，天猫、抖音、拼多多、真我官网/真我App同时发售。

参与尝鲜购及首销的用户，将享受6期分期免息、4年电池保、至高800元以旧换新补贴、4年免费贴膜服务。GT系列老用户更是专享以旧换新额外补贴200元。

另外，GT6还将为首销用户赠送4年免费贴膜服务，以及为新机用户提供长达30天的只换不修服务，均超行业标准。

用机保障方面：

真我手机的服务网点目前已经覆盖全国超过300个城市，超行业标准1倍的30天换机期；足不出户顺丰双向免邮的寄修服务，含物流时间平均时效3天；还有便捷的“真我服务”小程序，快速查询网点，预约到店。