Google DeepMind 首席执行官戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）表示，当前人工智能（AI）的 IQ 智力还没有达到猫的水平。

哈萨比斯日前出席全球变革研究所组织的“2024 年英国未来会议”，在和英国前首相托尼·布莱尔（Tony Blair）的公开讨论中表示：如果将 AI 作为通用系统来衡量，其 IQ 智商水平甚至没有超过猫。不过，随着巨额现金和计算投资的推动，相关研究进展很快。一些人预计未来 5 年时间，AI 智力可以超过人类。

哈萨比斯表示 DeepMind 的工作重点不是人工智能（AI），而是通用人工智能（AGI）。

当前 AI 可以像人一样写作、绘画或做音乐，但综合智力还不如普通家猫，更别提达到人类水平。不过 AI 目前在游戏等某些领域，要比人类更强更优秀。

哈萨比斯认为，人工智能将潜移默化地改变人类生活，加速能源、材料科学、医疗保健、气候和数学领域的科学研究。

哈萨比斯借此机会介绍了 DeepMind 的一个名为 “阿斯特拉计划”（Project Astra）的项目。该项目将人工智能从单纯的聊天机器人（如 ChatGPT 或 Google Gemini）中解放出来，对用户的情况、环境、偏好、历史等有更多的了解。