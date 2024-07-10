现代汽车可能在印度推出一款新型电动微型 SUV。新车型将不同于 Inster（Casper EV），专门针对新兴国家客户的特定需求而量身定制。

据Autocar Professional的最新报道，现代计划在印度推出一款代号为“HE1i”的新型电动汽车，与 Tata Punch.ev 展开竞争。这家韩国汽车制造商正在评估 Venue 小型 SUV 的纯正版本以及 Grand i10 Nios 城市车。

现代也不会从汽油驱动的 Exter（代号：AI3 SUV）或全电动 Inster（代号：AX EV）衍生出 HE1i ，因为不同的底盘代码表明了这一点。据报道，该公司将在基于 E-GMP (K) 平台的纯电动汽车平台上打造即将推出的电动汽车，并可能为其提供两种电池组选择。

现代计划在印度南部斯里佩鲁姆布杜尔（泰米尔纳德邦）的工厂生产 HE1i，目标是年产量达到 65,000 辆，其中很大一部分用于出口市场。这家韩国汽车制造商将从当地供应商Exide Energy Solutions Limited (EESL)采购 HE1i 的电池，该公司是 Exide Industries 的全资子公司。

现代汽车董事总经理兼首席执行官阿伦·米塔尔 (Arun Mittal) 在 Exide Industries 2024 财年第四季度财报电话会议上表示，现代汽车计划从 EESL 采购 LFP 方形电池。EESL 正在班加罗尔 (卡纳塔克邦) 建造印度第一家千兆电池工厂，年产能为 12 GWh，距离现代汽车工厂以东约 300 公里。该公司将在第一年（2025 年）以 50% 的产能运营，并将产量平均分配给 NCM 和 LFP 电池。不过，现代汽车尚未具体说明是否打算也从 EESL 采购 NCM 电池。

报道称，现代将在 HE1i 中提供 Inster 的某些设计元素。前者配备前后像素图形双功能灯、隐藏式后门把手和 17 英寸四辐合金轮毂。内饰方面，该公司提供的功能包括 10.25 英寸数字仪表盘、10.25 英寸触摸屏信息娱乐系统、带像素主题图形的加热方向盘和加热座椅等。

现代计划在全球多个市场销售 Inster，包括欧洲、中东和亚太地区的国家。该公司可能认为印度客户并不需要所有功能，因此可能会在 HE1i 中省略一些功能，以使其更实惠。例如，考虑座椅和方向盘的加热功能。此外，该公司可能会降低某些设备的级别，例如仪表盘。

现代计划在 2026 年推出 HE1i，其定价可能接近 Tata Punch.ev，后者基本款售价为 10,98,999 卢比，约合 12,000 欧元。在此之前，现代将于2025 年 1 月推出其在印度最畅销车型Creta的纯电动版本。