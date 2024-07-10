NASCAR 和 ABB 发布了一款电动原型车，暗示了赛车运动的未来。双方还宣布建立“电气化创新合作伙伴关系”，以协助 NASCAR 实现“为更健康的地球做出贡献”的使命。从原型开始，它就与雪佛兰、福特和丰田合作开发。最终模型拥有一个 78 千瓦时的电池组，为三电机动力系统供电，功率高达 1,341 马力（1,000 千瓦/1,360 马力）。其中两个电机位于后部，所有三个都是 STARD UHP 6 相装置，最近为福特F-150 Lightning SuperTruck在派克峰夺冠提供了动力。

虽然电动动力系统是新的，但原型车采用的是经过改进的 Next Gen 底盘。据说转向、悬架、刹车和车轮也源自NASCAR 杯赛系列赛车。

话虽如此，这款车型还是以采用可持续亚麻复合材料制成的“通用”跨界车身而著称。它配备了全封闭式格栅、巨大的尾翼和相当大的扩散器。它们还配备了再生制动系统和特殊的固特异轮胎。虽然原型车暗示了电动化的未来，但 NASCAR 表示他们“致力于发挥内燃机在赛车运动中的历史性作用”。然而，他们也“致力于通过电气化和创新解决方案，在 2035 年前实现运营脱碳，并将其核心运营的碳足迹降至零。”

作为这项努力的一部分，他们将与 ABB 合作，实现以电气化和电动汽车充电为重点的可持续发展目标。到 2028 年，NASCAR 将提供更多现场电动汽车充电器，并在赛道和设施中使用 100% 可再生电力。