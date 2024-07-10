赫芬顿邮报创始人阿里安娜·赫芬顿（Arianna Huffington）和 OpenAI CEO 萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）宣布联合创办一家名为 Thrive AI Health 的公司，旨在利用人工智能技术帮助人们养成更健康的生活方式。

Thrive AI Health 由赫芬顿的健康公司 Thrive Global 和 OpenAI 创业基金会共同出资成立，致力于打造一款“AI 健康教练”，根据用户在睡眠、饮食、健身、压力管理和社交方面的情况提供个性化建议。该公司 CEO DeCarlos Love 此前曾在 Google 旗下可穿戴设备公司 Fitbit 担任健身和健康体验负责人。

目前尚不清楚 Thrive AI Health 获得了多少投资。根据赫芬顿和阿尔特曼在时代杂志的评论文章中透露，Thrive AI Health 的目标是训练一款基于科学研究和医疗数据的“AI 健康教练”，并计划与斯坦福大学医学院等机构合作建立健康数据平台。他们设想打造一款智能手机应用和集成在 Thrive 企业产品中的虚拟助手，能够学习用户行为并提供实时的健康建议。

赫芬顿和阿尔特曼在文中写道：“目前大多数健康建议虽然重要，但都过于笼统。AI 健康教练可以提供更加精准的个性化建议，例如建议用户下午三点的第三杯苏打水换成柠檬水，或者放学后三点十五分带孩子一起去散步十分钟，或者提醒用户晚上十点开始放松身心，因为第二天早上六点需要起床赶飞机。”

赫芬顿和阿尔特曼将 Thrive AI Health 定位为一种比以往更谨慎、更周到的健康管理方式，声称其产品将以一种安全、注重隐私的方式“使健康指导民主化”并“解决不断扩大的健康不公平问题”。该公司任命纽约大学朗格尼分校健康公平卓越研究所所长 Gbenga Ogedegbe 为顾问，并承诺其产品使用经过同行评审的研究数据，用户将对 Thrive AI Health 产品利用哪些信息来提供建议拥有最终决定权。