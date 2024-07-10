Stellantis和全球最具创新力的研究机构之一 CEA 宣布了一项新的五年合作，旨在内部设计电动汽车的下一代电池单元。

该联合研究项目包括设计具有更高性能、更长寿命和更低碳足迹且成本具有竞争力的先进技术电池，从而可以在未来打造出更经济实惠且更具可持续性的电动汽车。

Stellantis 首席工程和技术官 Ned Curic 表示：“我们知道电池技术即将发生改变。虽然我们不知道它究竟会如何改变，但我们致力于走在这场变革的前沿。在内部，我们昼夜不停地投入工作，进行多项投资并探索各种技术。与此同时，我们正在与科技初创公司、实验室、大学以及 CEA 等世界上最负盛名的研究机构密切合作。我们相信，此次合作将加速颠覆性电池技术的到来，支持我们为客户提供清洁、安全和经济实惠的出行方式的使命。”

CEA 通过其能源部门提供先进的脱碳创新。作为研究和技术组织 (RTO)，CEA 的首要目标是通过创新和技术突破来支持行业，为其合作伙伴提供市场差异化和竞争优势。

“CEA 很荣幸能够支持 Stellantis 开展一项雄心勃勃的多年电池研发计划，该计划是在 CEA/Stellantis 全球合作伙伴关系框架内开展的。这个激动人心的项目充分利用了 CEA 在锂离子电池领域超过 25 年的专业知识，使电动汽车竞争激烈的汽车行业主要参与者之一受益。我们的挑战是加快设计和制造速度，并通过分享我们的专业知识、技能和愿景，深入了解最先进的电池技术，”CEA 能源部门负责人 Philippe Stohr 表示。

联合电池项目的目标是为 Stellantis 及其合资超级工厂提供更实惠、具有一流技术的下一代电动汽车电池。

电池单元设计项目巩固了与 CEA 长达 20 年的动态合作。其他联合研究领域包括颠覆性化学和二氧化碳足迹研究、电池建模、燃料电池开发、生命周期评估和连接性。

此次合作是 Stellantis 持续努力实现Dare Forward 2030战略计划目标的最新例证。Stellantis 有望在 2038 年前成为一家碳净零排放公司，涵盖所有领域，并对剩余排放量进行个位数百分比补偿。