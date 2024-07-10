新加坡吉宝基础设施部门旗下的电动汽车充电公司 Volt 将在该国部署一个新的充电中心。该公司预计，该充电中心不仅将成为新加坡最大的充电中心，也将是整个东南亚最大的充电中心。

Volt 将设计、安装并拥有位于新加坡首个工业区裕廊主干道 Jalan Papan 的公共快速充电中心。该公司将运营该充电站长达 15 年。该充电站可能是东南亚最大的公共超快速充电站，将为人们提供多达 80 个直流充电点。

Volt 的直流充电器将具有两种不同的峰值充电输出 – 120 千瓦和 360 千瓦。高端电动汽车的客户将能够充分利用其汽车的 800 伏甚至更高电压的电池。Volt 计划分多个阶段建立新的充电中心，首先是五个 360 千瓦的直流充电器，足以为多达 30 辆电动公交车充电。该公司预计将在 2026 年上半年使第一阶段投入运营。

Volt 尚未透露全面开发其充电中心的具体时间表。不过，该公司表示，一旦完成，该设施将允许多达 80 辆电动公交车同时充电。该公司补充说，电动汽车可以在 10 分钟内在这里充电，大概是指 360 千瓦的充电点。

Setsco Services 是新加坡领先的检测和技术测试服务提供商 VICOM 的全资子公司，将为 Volt 即将建成的电动汽车充电中心提供电力基础设施和设备。吉宝将通过位于新加坡东部樟宜商业园的智能运营神经中心 (ONC)，利用人工智能和机器学习对其进行远程监控和优化。

Volt 的新举措将支持新加坡的长期环保目标。作为新加坡 2030 年绿色计划的一部分，这个岛国计划在2030 年前部署 60,000 个电动汽车充电站，并将多达一半的公共巴士车队转换为电动车型。

Volt 执行董事 Lim Yong Wei 表示：“我们很高兴与 Setsco 合作开展这一开创性的项目，该项目通过提供强大的电动汽车充电基础设施，标志着新加坡迈向绿色未来的重要里程碑。Volt 期待支持向电动汽车的过渡，特别是针对商用车队和电动公交车，以减少排放，促进可持续交通。”