AMD 日前宣布，将斥资约 6.65 亿美元现金收购芬兰人工智能初创公司 Silo AI。此举旨在增强其人工智能芯片能力，与行业领导者英伟达竞争。

大型语言模型的构建和训练即使对于科技巨头来说也是一项挑战。AMD 表示，收购 Silo AI 将帮助其改进 AMD 驱动的人工智能模型的开发和部署，并帮助潜在客户使用 AMD 的芯片构建复杂的人工智能模型。同时，Silo AI 还将加强 AMD 的软件开发能力。

“这笔交易不会影响 AMD 的财务业绩，但它将为未来业务解锁巨大潜力，”AMD 人工智能高级副总裁 Vamsi Boppana 在接受采访时表示。不过，AMD 拒绝透露这笔收购未来将为其带来多少收益。

位于芬兰赫尔辛基的 Silo AI 专注于端到端的 AI 驱动解决方案，可帮助客户将这项技术集成到他们的产品和服务中。这家初创公司在欧洲和北美均设有办事处，其客户包括飞利浦、劳斯莱斯和联合利华等。

AMD 表示，Silo AI 的 CEO 和联合创始人 Peter Sarlin 将继续领导该部门，成为 AMD 人工智能集团的一部分。这笔交易预计将于 2024 年下半年完成。

此次收购是 AMD 在人工智能领域一系列扩张举措中的最新一步。去年，该公司收购了人工智能软件公司 Mipsology 和 Nod.ai，并在过去 12 个月内向十几家人工智能公司投资了超过 1.25 亿美元。