据彭博社报道，苹果已经通知其供应商和合作伙伴，2024 年 iPhone 16 系列机型的出货量目标要比 iPhone 15 系列（8100 万台）增长 10%，至少要超过 9000 万台。

彭博社表示苹果非常看好 iPhone 16 系列机型的出货量，其重要驱动因素之一就是 iOS 18 系统中引入的 Apple Intelligence，能够极大地提升产品竞争力，刺激用户升级需求吸引其选购。

彭博社也指出苹果 iPhone 16 系列在中国市场仍存在不确定因素，官方并未公布 Apple Intelligence 的合作伙伴，且消息称目前还没有达成相关的合作协议。

Apple Intelligence 在欧洲市场推广同样存在问题，该功能上线初期仅支持美国英语，且 iPhone 16 系列上线后不会在欧盟市场推出。苹果今年 6 月表示，它需要更多时间来考虑如何让 Apple Intelligence 符合《数字市场法案》的要求。

据此前报道，苹果的主要代工厂富士康已经开始了旺季招工。据悉，郑州空港的富士康工厂目前的时薪已经提高到 25 元，虽然没有达到人手最紧缺时期的 30 元以上，但这一工资水平在当前的流水线招工市场中仍然算是较高的。

如果工人选择返费模式，在职 90 天可以额外获得 7500 元的奖金。富士康在深圳龙华的工厂也开始了大规模招工，但只有那些需要穿无尘衣、生产摄像头模组的 3W 事业群能够提供 25 元每小时的高工资，其他事业群的时薪大约在 21 元左右。