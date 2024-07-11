自苹果于 4 月 5 日宣布 App Store 支持游戏模拟器后，各大游戏模拟器应用都已纷纷上架，例如 Delta 游戏模拟器。

根据官方数据，Delta 仅在 iPhone 上就已拥有超过 1000 万用户，还在持续增长中。

官方还宣布 Delta 1.6 版本现已在 AltStore PAL 商店上架，后续将在 App Store 上架，这是“首个针对 iPad 进行全面优化的 Delta 大版本更新——同时还将带来我们全新的 100% 合法标识”。

据介绍，iPad 版 Delta 模拟器具有多种专属于 iPadOS 的功能，例如 iPhone 无缝流转、多窗口，甚至可以在“台前调度”或“分屏视图”中游玩。

除了针对 iPad 进行优化之外，Delta 还为各种主机提供了对应的皮肤且均支持全屏游戏。当然，iPad 还需要搭配一个合适的游戏手柄和散热风扇，才能获得最佳游戏体验。

此外，Delta 1.6 也为 iPhone 用户带来了其他新功能和更新，例如新的应用图标选项（仅适用于 Patreon 赞助会员）、用于执行常见操作的新长按菜单按钮手势，并升级了 melonDS 0.9.5 内核以提高 DS 游戏兼容性。