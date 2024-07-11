电商SaaS平台Shopify在日前发布的一份报告中指出，现阶段，东南亚的零售商正大举投资社交媒体，并且有近68%的零售商计划在未来一年增加对社交电商的投资。

在这份名为《东南亚零售报告2024》的报告中，Shopify表示，社交媒体现已成为消费者发现东南亚品牌和产品的最大驱动力——超80%的消费者是经由这一渠道了解到新的产品。

同时，报告也强调，当前，社交电商平台在亚太地区的增速惊人。报告预测，今年期间，TikTok等平台在亚太地区的用户数量预计将增长11.3%。其中，以TikTok为例，根据该平台在去年6月份发布的一份数据显示，在东南亚，每月有超3.25亿人使用TikTok，并且该平台也得到了1500万家企业的使用。

相应的，报告称，39%的受访零售商认为，社交媒体参与度是决定商务基础设施ROI的另一大关键指标，其重要性仅次于利润率。

而作为宏观层面上的背景，报告显示，通货膨胀和生活成本的上涨导致绝大多数（83%）东南亚消费者选择削减非必要生活开支。并且有超50%的消费者会在购物时追求最佳价值。因此，当前，在购买商品时，价格成为了东南亚消费者的首要考虑因素。

从这一点出发，几乎所有的（96%）受调查消费者都表示，如果品牌能够提供激励举措，他们会对品牌保持忠诚——同时，其中70%的消费者认为，持续的低价/促销是吸引其下单的最大吸引力。

不过，报告也指出，尽管价格是推动客户忠诚度和影响客户流失的关键因素，商家仅在价格上展开竞争却也是一种不可持续的行为，零售商也需要在客户体验等其他形式的价值层面进行投入。而这意味着，要吸引和留住客户，了解其需求至关重要。

以新加坡地区为例，报告介绍，在当地，消费者进行网购的三大必备考虑因素分别会是免费配送（71%）、可使用借记卡和信用卡付款（55%）、以及免费退货（51%）。另一方面，消费者在进行购物时也会优先从员工的专业度（56%）、库存情况（55%）和服务情况（36%）方面考量。

值得一提的是，报告还指出，在东南亚，商业网站（或品牌网站）对消费者的购物之旅至关重要——81%的东南亚购物者认为，拥有品牌网站的公司比没有品牌网站的公司更值得信赖/更可靠。同时，在进行大额消费时，42%的东南亚消费者更倾向于在商品的官网上而不是电商平台中的店铺处进行购买。

此外，另有19%的消费者表示，其更喜欢在线下店内购物。因此，报告称，能否营造全渠道购物体验也是商家的一种重要考虑因素。

最后，在技术层面，目前，由于繁琐的手动流程和复杂的业务系统，85%的零售商正于运营环节面临相关挑战。不过，几乎所有（99%）的受调查零售商都相信，技术将会解决这些困难，并计划在明年将其总收入的20%投资于创新计划。

展望未来，报告表示，鉴于技术将重塑零售格局，绝大多数的（93%）零售商认为，首席技术官将会为其业务的发展/收入增长做出贡献。而随着技术驱动的创新成为其中的关注焦点，运营、平台服务和支持成本这三方面也将成为技术层面的主要考虑因素。