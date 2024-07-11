人工智能音乐和歌曲生成应用 Suno，被视作“音乐创作版 ChatGPT”，可以快速生成原创音乐。

简单来说，Suno 通过人工智能算法将用户的简单描述转化为完整的歌曲，包括旋律、歌词和节奏等。Suno 近期推出了 iOS 版移动应用，引起了广泛关注。

带着对于这类 AI 创作工具的好奇，笔者简单尝试使用了 Suno 的 iOS App。往下看看本人的使用体验吧。

注：本次体验使用免费注册账号，试用内容不涉及付费高级内容。Suno iOS App 系统要求为 iOS 17。

优点： 简洁易用的界面

高效的创作能力 缺点： 歌曲质量有待提高

功能丰富性有待加强

简洁易用的界面

Suno 的 iOS 版 App 界面简洁，易上手，主要的“创作”按钮被设计为渐变色，易引起创作兴趣。App 分为三大板块：

创作：用于创作乐曲。用户可以选择歌曲类型、输入自创歌词，并对歌曲进行调整；

发现：浏览其他用户创作的歌曲，可根据类型、语言、心情等进行筛选；

我的：查看自己的创作历史和收藏歌曲。

整体而言，Suno 的界面设计符合用户习惯，操作简单易懂，即便是初学者也能快速上手。

首次下载（截稿前仅在美国区 App Store 提供）后，可以使用手机号码、Apple、Google、微软、Discord 账户登录（提醒：登录过程需要一些小工具支持）。App 启动画面总体感觉很复古，比较有亲和力。

高效创作体验

Suno 的核心功能是利用人工智能算法进行音乐创作。分为简单描述创作和进阶自定义创作两大模式。第一种只需要输入简单描述语句，如歌曲类型、歌词主题和情绪等，Suno 就能在数分钟内生成歌曲。具体时长视用户的账户形式来决定，比方说免费用户，每天拥有 50 credit，可以生成 10 段歌曲（第二天可以再免费生成 10首，以此类推）。

在试用过程中，笔者首先输入（字符上限为 200）“电子乐，类似 Daft Punk 风格，风格为欢快的街舞”。等待大约20秒后，系统生成了一首带歌词的电子舞曲，呈现效果还不错（试听链接：https://suno.com/song/67be52dc-d721-4733-b3c1-585d4ab9534e）。

值得一提的是，尽管操作界面暂不支持中文，但系统依旧成功识别到输入的中文指令，并生成了中文歌曲。

此外，你还可以尝试高级自定义功能，包括输入歌曲风格、歌词和歌曲名，以及选择是否生成纯乐曲（无歌词及演唱）。

这次笔者试着输入“家庭聚会的电子舞曲”，但生成的乐曲并非预期那样为带有一定节奏感的歌曲。所以说，AI 工具的可靠性还有待加强——至少它们现阶段不能 100% 给你你想要的。

（试听链接：https://suno.com/song/0e2cc8f2-e7d7-4e2b-918d-b12a06479da0）

再来，Suno App 还提供语音哼唱创作模式。点击话筒图标，按下录音键，哼唱歌词或旋律后，便能再输入曲风。点击“Create”后，系统会弹出“音频上传条款”确保你拥有上传音频的独家控制权，点击接受后，它就会开始创作。考虑到不污染到各位的耳朵，哼唱创作的 demo 这里就不放出了。

改进空间

尽管 Suno 是一款功能还算强大且易于使用的音乐创作工具，但它仍存在一些改进空间：

歌曲质量：Suno 生成的歌曲质量虽然总体上不错，但偶尔会出现一些跑调、音准不准等问题；

歌词创作：Suno 的中文歌词创作功能尚未完善，生成的歌词有时会出现语法和意境错误；

功能丰富性：Suno 的功能和玩法虽然丰富，但与一些专业音乐创作软件相比还是存在差距——毕竟它主打低门槛快速创造音乐。

结语

Suno 是一款具有潜力的音乐创作工具，它通过 AI 为广大（小白）用户提供了一种快速简洁的创作方式。对于那些没什么音乐基础、想要从零开始简单制作音乐来玩玩的用户来说，Suno 可以说是非常不错的选择。

但对于专业音乐人或制作方来说，目前使用这类 AI 工具的风险还是不小，主要会牵涉到商业版权等问题。比如此前索尼音乐、环球音乐和华纳音乐三家主要唱片公司就起诉了 Suno，指控其通过使用这些唱片公司的录音来训练音乐生成式 AI 系统，犯下大规模版权侵权行为。

不想出差错的话，谨慎为好。