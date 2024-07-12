Graphcore 官网显示，这家正处困境的英国 AI 芯片企业已被软银收购。根据协议，Graphcore 将成为软银的全资子公司，继续以现有名称运营。双方并未透露具体交易价值。

Graphcore 于 2016 年成立于英国西南部城市布里斯托尔，曾推出过多代被称为 Intelligence Processing Unit 的 AI 负载加速器。

Graphcore 曾一度被视为“英国版英伟达”。然而自 2020 年以来，该企业未获得新的融资，也丢失了来自微软的重要订单，这使其资金紧张、运营困难，未能跟上 AI 芯片领域的大势。

Graphcore 联合创始人兼首席执行官 Nigel Toon 表示：“这（指被软银收购）是对我们团队及其大规模构建真正变革性 AI 技术能力的极大认可，也是我们公司的一大成果。对 AI 计算的需求巨大，而且还在持续增长。在提高效率、弹性和计算能力以释放 AI 的全部潜力方面，仍有许多工作要做。加入软银让我们有了一个合作伙伴，可以帮助 Graphcore 团队重新定义 AI 技术的格局。”

据 TechCrunch 报道，Nigel Toon 向外界确认，本次收购后 Graphcore 不会进行裁员，并考虑增加在英国的员工数。