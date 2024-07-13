福特再次利用其经典标志来为新款电动车制​​造热议。这次，Capri 这个名字被重新用于一款基于欧洲新款紧凑型 Explorer 的电动轿跑 SUV。

两款车都使用与 ID.4 和 ID.5 等电动车相同的大众 MEB 平台，轴距均为 2,770 毫米（109 英寸）。不过，四四方方的 Explorer 更适合注重实用性的家庭，而运动型 Capri 则因倾斜的快背式尾部而牺牲了一些空间。

大众也做了类似的事情，将 ID.4 改造成 ID.5，但福特将 Explorer 改造成轿跑车的尝试并没有止步于倾斜的后舱门。为了证明 Capri 标志的合理性，福特的设计团队加入了一些受 1969-86 年 Capri 轿跑车启发的设计线索，这是福特试图为欧洲观众复制野马的成功。

因此，车头上有一条黑色带子，模仿了原版格栅的外观，每个角落的灯都有成对排列的日间行车灯，让人想起 Mk1 Capri 的四头灯设置。其他复古风格的细节包括微妙的挡泥板尖顶和椭圆形的后侧窗、向上翘起的尾部，向 RS3100 的鸭尾扰流板致敬，以及让人想起 Mk3 Capri 尾灯的后日间行车灯。

但即使潜在买家不记得 Capri（他们很可能不会记得，因为它已经停产近 40 年了），其设计仍然有效。它看起来有点像经过两轮 P90X 和一些腿部延长手术后的Polestar 2 。

内饰方面，它基本沿用了 Explorer 的设计，包括 14.6 英寸的纵向信息娱乐屏幕和其后方可锁的秘密储物孔。但有一个有趣的复古细节：方向盘底部辐条模仿了经典运动型方向盘的外观，带有钻孔金属辐条，就像安装在一些Capri RS2600 认证特制车上的一样。

但新款 Capri 与旧款 Capri 唯一的相似之处是，基础版 SUV 为后轮驱动。值得庆幸的是，它没有活动后轴，而是采用现代多连杆设置，即使是入门级单电机 Capri 的 282 马力（286 PS / 210 kW）输出功率也几乎是功率最强大的自然吸气量产 V6 Capri 的两倍。没有一款老式轿跑车能达到这款车 6.4 秒的零到 62 英里/小时（100 公里/小时）的加速时间。

如果驾驶员想要更强劲的动力，或者只是想要全轮驱动的安全性，可以选择升级到 335 马力（340 PS / 250 kW）双电​​机 Capri，但其 5.3 秒内从 0 加速到 62 英里/小时的速度意味着要放弃一些续航里程。这款双电机汽车配备 79 kWh 电池组，而不是基础版的 77 kWh 电池组，但其整备质量也从 2,098 公斤（4,625 磅）增加到最轻版本的 2,174 公斤（4,793 磅）。

福特表示，282 马力的车型可行驶 390 英里（627 公里），而 335 马力的双电机电动车只能行驶 368 英里（592 公里）。双电机电动车的充电速度确实稍快一些，因为它可以接受 185 千瓦的功率，而不是基本型号的 135 千瓦，不过两分钟（26 分钟内充电 10% 至 80%，而基本型号为 28 分钟）并不是什么大问题。

所有 Capris 均配备双区气候、加热、12 向按摩座椅、加热和折叠车门后视镜（可将 Capri 的图像投射到地面）、无钥匙进入和启动、无线电话充电和无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。升级至 Premium 版将增加 10 扬声器 B&O 音响系统（带低音炮）、氛围灯、矩阵 LED 灯和免提后舱门，但随之而来的额外重量和滚动阻力将导致续航里程缩短 20 英里（32 公里）。

高级车型的车轮也从 19 英寸升级到 20 英寸，不过两个版本都可以升级到 21 英寸，并通过驾驶辅助包改进标准安全功能，其中包括平视显示器、主动停车辅助、辅助车道变换和 360 度摄像头。