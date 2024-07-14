科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.07.08-2024.07.14）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

占据了菲律宾商业机构的99.5%的比例、成为94%菲律宾人日常必需品的主要来源地、年销售额达80亿比索···

这些数字描述的既是遍布于菲律宾街头巷尾的Sari-sari store，对菲律宾来说，这些数量超130万家的社区夫妻小店也成为了菲律宾的另一种独特象征。

与其他地区的商店略显不同，在Sari-sari store中，“零售”的概念在这些并不大的店铺中得到了最朴实的落实——消费者可以以最小的单位（或者说最接地气的价格）买到想要的商品。以香烟为例，这种商品可以以“1根”而非“1包”的形式卖出。

同时，作为一种与居民区深刻结合的“商业机构”——超90%的Sari-sari store坐落于居民区之中，它所发挥的“功能”也远远超出了常规杂货店的范围。在这里，农民和渔民可以直接将其收获产品卖给Sari-sari store，而后换取想要的物资。而除此之外，无论是闲聊小聚还是短暂的闲逛歇息，Sari-sari store总能提供一个得到消费者选择的理由。

然而，尽管在表面上看起来有着旺盛的生命力，Sari-sari store们所呈现的剧本却并不总是一帆风顺。由于自身规模较小，在通过贷款渠道获取运营资金时，这些小店店主往往难以从银行渠道处获得利率相对较低的贷款选项。再加上Sari-sari store也经常允许suki（回头客）的赊账行为（赊账通常是在其发薪日偿还，因而会产生一定的风险和间隔），这些商店也会因资金的周转和回收问题陷入困境甚至破产。再加上店主们相对“粗犷”的经营管理能力，在这样的背景下，有数据指出，一些Sari-sari store会在开业几周后就关门倒闭。

但这样的局面也在逐渐改善。如我们本周刚获得新注资的Packworks（尽管注资并不算多），在这样的初创公司的入局下，Sari-sari store也能够通过数字化的形式提升自己的一些运营效率，并且能够以此接触到包括融资借贷等方面的运营助力。

也当然，从现实层面上来说，面对Sari-sari store们庞大且传统的现状，这里仍有着足够多的工作尚待处理。但随着它们逐渐受到更多目光的关注，接下来，这段剧本也有望迎来一段新的走向。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

老挝外贸大众银行手机银行支持银联二维码支付：银联国际近期宣布与老挝外贸大众银行（BCEL）达成合作，后者旗下手机银行用户现可通过在App内绑定银联卡，在全球银联网络扫二维码支付，进一步优化日常消费和跨境来华支付体验。老挝外贸大众银行用户在手机银行App（BCEL One）中绑定本行发行的银联卡，即可享受银联二维码支付服务。这一服务具有“跨境通用”特点，可在46个国家和地区使用，其中中国境内“食、住、行、游、娱、购”等场景广泛支持。

五菱缤果纯电小车在泰国上市：41.9 万泰铢起：7 月 8 日，五菱缤果（Binguo EV）在泰国正式上市，新车售价 419000 泰铢至 449000 泰铢，续航 333km。上汽通用五菱加速出海，官方宣布已覆盖全球 40 多个国家和地区，累计出口量突破 100 万台。2024 年 1-5 月份，五菱汽车在印度尼西亚电动汽车的市场占有率超 50%，连续 3 年市场占有率第一。五菱缤果自 2023 年 12 月起，先后在印度尼西亚、尼泊尔上市，如今又进入了泰国市场。

吉利雷达首家海外子公司在泰国成立：将独立运营 RlDDARA 品牌，打造右舵皮卡市场：7 月 9 日，吉利雷达首家海外子公司在泰国正式成立，泰国市场也将成为首个独立运营的海外市场。未来，吉利雷达泰国子公司将独立运营 RIDDARA 品牌，并以东盟为跳板，建立健全服务网络，打造横跨东盟和太平洋地区的右舵驾驶市场。

商汤发布“东风”泰语大模型：全球首次实现可在泰/ 中 / 英环境下高效工作：商汤科技官方公众号发文宣布，7 月 10 日，商汤联合泰国 DTGO 集团及旗下 Quinnnova 共同发布“东风”泰语大模型（DTLM）。“东风”号称全球首个能在泰文、中文、英文三种语言环境下高效工作的 AI 大语言模型，将商汤的基模型和算力优势与 DTGO 的泰国语言文化优势相结合，提供本地化的生成式 AI 体验。其能够实现自然、流畅的实时对话、文本阅读理解等功能。官方表示，“东风”来自在中泰两国都深受欢迎的中国古典名著《三国演义》，寓意两国自古以来的文化交流，借生成式 AI 时代的东风进一步发扬光大。“东风”大模型初期将专注于为企业用户提供服务。官方表示，将助力当地用户业务降本增效。

Volt将建设东南亚最大电动汽车充电中心：新加坡吉宝基础设施部门旗下的电动汽车充电公司Volt 将在该国部署一个新的充电中心。该公司预计，该充电中心不仅将成为新加坡最大的充电中心，也将是整个东南亚最大的充电中心。Volt 将设计、安装并拥有位于新加坡首个工业区裕廊主干道 Jalan Papan 的公共快速充电中心。该公司将运营该充电站长达 15 年。该充电站可能是东南亚最大的公共超快速充电站，将为人们提供多达 80 个直流充电点。Volt 的直流充电器将具有两种不同的峰值充电输出 – 120 千瓦和 360 千瓦。高端电动汽车的客户将能够充分利用其汽车的 800 伏甚至更高电压的电池。Volt 计划分多个阶段建立新的充电中心，首先是五个 360 千瓦的直流充电器，足以为多达 30 辆电动公交车充电。该公司预计将在 2026 年上半年使第一阶段投入运营。

投融资

先进制造服务提供商Hi-P获得1亿新元投资：Hi-P成立于1980年，主要为跨国客户群提供先进制造&生产以及装配、测试和包装服务。据悉，其客户包括亚马逊、苹果、高露洁棕榄、戴森、胡椒博士、罗技、Meta、宝洁、希捷、特斯拉等消费电子、电商和电动汽车领域的企业。

消费积分兑换平台Heymax.ai获得260万美元融资：Heymax.ai由4名前Meta工程师于2023年创立，是一个消费积分兑换平台（类似于消费积分返利平台，提供有iOS和安卓端对应app以及chrome浏览器插件）。具体而言，用户可在heymax平台上的超500家合作在线商店处消费购物——当用户通过此渠道完成购物后，便可在其账户中获得Max Miles积分。而后，用户可将Max Miles积分以一定的比例兑换为合作航司或者酒店的里程/积分。

获得新注资后，Packworks想为更多路边小店提供AI营销服务：Packworks由Ibba Bernardo和Bing Tan创立于2018年，是菲律宾的一家企业管理一体化解决方案供应商，主要为包含sari-sari store在内的杂货店铺提供B2B快销品市场平台，并同时为这些店铺提供库存管理工具和消费数据分析工具，从而帮助其更好面对自身所经常遇到的来自财务管理、客户洞察以及业务促销方面的挑战。

观点&观察

不乐观的市场环境下，东南亚零售商选择押注社交电商：电商SaaS平台Shopify在日前发布的一份报告中指出，现阶段，东南亚的零售商正大举投资社交媒体，并且有近68%的零售商计划在未来一年增加对社交电商的投资。

在这份名为《东南亚零售报告2024》的报告中，Shopify表示，社交媒体现已成为消费者发现东南亚品牌和产品的最大驱动力——超80%的消费者是经由这一渠道了解到新的产品。