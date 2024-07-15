传统的汽车设计正急需突破性革新

汽车设计是一项一直手工完成的任务——无论是素描、塑造粘土还是数字渲染——正逐渐感受到人工智能的影响，并将发生根本性改变。机器学习模型不仅可以预测新美学设计的吸引力，还可以生成美观或具有美学创新性的设计。经过大模型训练后，这些模型可以在标准的企业笔记本电脑上运行。AI模型不仅帮助设计师更高效地工作，还能生成新的创意设计。

通用汽车于 2000 年夏天推出了 Aztek，这款跨界 SUV 虽然拥有多项户外运动爱好者所需的功能，但其外观造型备受诟病，常被嘲笑为有史以来最丑的汽车之一。Aztek 的销量仅为同平台打造的别克 Rendezvous 的一半，后者经过重新设计并以 Buick Enclave 名义重新发布，取得了成功。Aztek 的失败教训是：“如果两辆车同样可靠、高效，消费者就会购买更有吸引力的那一款。”

使用人工智能预测并生成美观设计

为了避免推出下一个 Aztek，汽车制造商投入巨资使用人工智能预测并生成美观的模型。传统的主题诊所每次花费 10 万美元，通过机器学习和深度神经网络，预测模型可以大大减少需要在主题诊所测试的设计数量。AI的生成模型根据设计师的提示创建新的汽车设计，而预测模型则可以预测消费者对设计的评价。这些模型显著提高了设计的美观度和创新性。

如麻省理工学院斯隆管理学院的市场营销学教授约翰·R·豪瑟所言，汽车的造型设计确实对消费者的购买决策有着重大影响。随着AI技术的发展，汽车制造商可以更高效、更经济地开发出符合市场需求的美观车型。通过利用AI，汽车制造商能够在保持高设计质量的同时，显著降低设计成本。例如，对于普通车型的设计投资可能超过10亿美元，而重大重新设计则可能高达30亿美元，有了AI的辅助，这些成本将有望大幅减少。

人工智能在汽车设计上已经实现了成功闭环

数据分析与消费者偏好：人工智能可以分析大量的消费者数据，包括购买历史、市场趋势和社交媒体反馈，以了解消费者的偏好和需求。这些数据可以帮助设计师在设计新车型时做出更明智的决策。 生成设计草图：基于深度学习的图像生成技术（如GANs）可以生成大量的设计草图，帮助设计师快速探索不同的设计方案。这样，设计团队可以在早期阶段就获得更多的创意和灵感。 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）：AI结合VR和AR技术，可以创建虚拟的汽车模型，供设计师和客户在虚拟环境中查看和互动。这不仅节省了物理原型的制造成本，还加快了设计评审和修改的过程。 优化设计流程：人工智能可以优化设计流程中的各个环节，从材料选择到空气动力学分析。AI算法可以快速模拟和评估不同设计方案的性能，从而帮助设计师做出更高效和精准的决策。 用户个性化定制：AI还可以用于个性化定制服务，根据用户的特定需求和偏好，提供定制化的设计方案和配置选项。这不仅提高了用户的满意度，也增强了品牌的竞争力。

丰田的汽车生成式人工智能技术已经应用

丰田研究院 (TRI) 推出了生成式人工智能 (AI) 技术，以增强汽车设计师的能力。该技术结合了丰田的工程优势与现代生成式人工智能的先进功能，使设计师能够在初始设计草图和工程约束的基础上减少迭代次数。这种技术不仅激发了设计师的灵感，还将实际的工程和安全考虑纳入设计过程。

1 将工程约束纳入设计流程

TRI 的新技术通过将精确的工程约束纳入设计过程，例如空气阻力和底盘尺寸等。阻力影响燃油效率，而底盘尺寸（如行驶高度和驾驶室尺寸）影响操控性、人体工程学和安全性。这些工程约束现在可以隐式地纳入生成式 AI 过程，使设计师在考虑风格属性的同时，也能优化性能指标。

2 增强设计师的创意能力

新的生成式人工智能技术允许设计师通过文本提示请求一套基于初始原型草图的设计，这些设计具有特定的风格属性，如“时尚”、“类似 SUV”和“现代”，同时还可以优化定量性能指标。通过减少协调设计和工程考虑所需的迭代次数，这项技术帮助设计师更快、更高效地完成设计。

3 提高电动汽车设计效率

通过将工程约束直接纳入设计流程，TRI 的新工具有助于丰田更快、更高效地设计电动汽车。丰田汽车公司 BEV 工厂总裁 Takero Kato 表示：“减少阻力对于改善 BEV 的空气动力学性能并最大限度延长其行驶里程至关重要。” 这项技术通过优化空气动力学性能，提高了电动汽车的续航能力和整体设计效率。

广汽在AI汽车设计上的突破和创新

1. AI驱动的设计优化

广汽集团在AI汽车设计方面取得了显著突破，特别是在设计优化上。通过使用人工智能技术，广汽能够快速生成和评估多种设计方案。这不仅加快了设计流程，还确保了每个设计都能达到最佳的美观性和功能性。AI模型能够分析大量数据，从而预测市场趋势和消费者偏好，帮助设计师做出更明智的决策。

2. 智能设计辅助系统

广汽开发了一套智能设计辅助系统，结合了机器学习和计算机视觉技术。设计师只需输入一些基本参数和设计要求，系统便能生成多种符合要求的设计草图。这些草图不仅包括外观设计，还考虑了空气动力学、材料使用和制造成本等因素。这种智能辅助系统大大提高了设计效率和质量。

3. 虚拟现实和增强现实技术的应用

为了进一步增强设计体验，广汽还将虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术引入设计流程。设计师可以在虚拟环境中查看和修改汽车设计，客户也可以通过AR技术预览定制化的车型。这种沉浸式体验不仅提高了设计的直观性，还加快了设计评审和修改的过程，使广汽在竞争激烈的市场中占据了优势。