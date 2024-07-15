根据Canalys发布的报告，2024年第二季度，全球个人电脑（PC）市场蓄力增长，台式机和笔记本的出货量达6280万台，同比增长3.4%。笔记本（含移动工作站）的出货量达5000万台，同比增长4%。台式机（含台式工作站）占整个PC市场总量的20%，略微增长1%，总出货量达到1280万台。随着向Windows11的过渡和AI PC的采用，推动更新周期在未来四个季度内加速。

Canalys首席分析师Ishan Dutt说：“PC市场增长势头强劲，连续三个季度实现增长。市场的转变恰逢厂商和芯片制造商发布令人振奋的消息，他们承诺的AI PC路线图正在逐步实现。本季度的亮点是首款采用骁龙处理器的Copilot+PC的发布，以及苹果公司发布Mac、iPad和iPhone的Apple Intelligence功能套件，使其AI策略更加明朗。除了这些创新之外，市场将借助一股强劲的东风实现获益，即Windows 11更新周期推动PC需求增长。Canalys在6月份对渠道伙伴进行的调查显示，绝大多数人认为Windows 10服务终止会在2024年下半年或2025年上半年，对客户的更新计划产生影响，这预示着在接下来的几个季度中，出货量将加速增长。”

2024年第二季度，联想继续领跑全球，出货量达1,470万台，同比增长4%。惠普紧随其后，以1,370万台出货量位居第二。由于美国市场出货量的减少，而其他头部厂商竞争激烈，戴尔排名第三，是唯一同比下滑的厂商，为1,010万台，同比下降2%。苹果稳居第四，出货量为550万台，占市场份额9%，同比增长6%。华硕凭借游戏PC的成功，超越宏碁，跻身前五。华硕在2024年第二季度的增长率最高，年增长率达17%，出货量达450万台。